Магазин сети «Светофор» в Подмосковье продолжил работу благодаря покупателям

Так, 12 февраля в Сергиевом Посаде (Московская область) покупатели собрались у закрытого магазина «Светофор». Как рассказала одна из участниц акции Валентина Костромина, «Светофор» для многих семей со скромным достатком и пенсионеров остался последней возможностью доступа к недорогим продуктам. Поэтому сегодня граждане заявляют о готовности выступить в защиту магазина, поскольку уверены, что нескончаемые проверки объясняются происками конкурентов. По словам горожан, «спартанский» вид магазинов, больше похожий на склад, является именно тем фактором, который дает возможность сохранять цены на невысоком уровне. В результате жителям удалось отстоять магазин, и сегодня, 13 февраля, «Светофор» в Сергиевом посаде возобновил работу.