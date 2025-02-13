Магазин сети «Светофор» в Подмосковье продолжил работу благодаря покупателям

Posted 13 февраля, 06:50
Published 13 февраля, 06:50
Modified 13 февраля, 07:39
Updated 13 февраля, 07:39
Акция поддержки разворачивается в условиях множественных проверок сети со стороны Роспотребнадзора, ФНС и прочих организаций.
Как информируют «Новые известия», о старте проверок «Светофора» стало известно в январе этого года. Проверки инициировал депутат Государственной думы РФ Сергей Лисовский. Почти одновременно с началом проверок покупатели сети по всей стране начали формировать сообщества в Telegram и «ВКонтакте», а также проводить спонтанные акции в защиту магазинов.
Так, 12 февраля в Сергиевом Посаде (Московская область) покупатели собрались у закрытого магазина «Светофор». Как рассказала одна из участниц акции Валентина Костромина, «Светофор» для многих семей со скромным достатком и пенсионеров остался последней возможностью доступа к недорогим продуктам. Поэтому сегодня граждане заявляют о готовности выступить в защиту магазина, поскольку уверены, что нескончаемые проверки объясняются происками конкурентов. По словам горожан, «спартанский» вид магазинов, больше похожий на склад, является именно тем фактором, который дает возможность сохранять цены на невысоком уровне. В результате жителям удалось отстоять магазин, и сегодня, 13 февраля, «Светофор» в Сергиевом посаде возобновил работу.
Сейчас покупатели из Владимирской, Ивановской, Тверской, Рязанской и других областей составляют обращения к сенаторам Совета Федерации России с просьбой защитить их право на доступные продукты и проверить действия регулирующих органов в отношении «Светофора».
В поддержку ретейлера выступили также поставщики. По данным «Новых известий», некоторые из них утверждают: чтобы «встать на полку» к другим ретейлерам, необходимы инвестиции от миллиона рублей и выше, тогда как «Светофор» не требовал подобного. Кроме того, поставщики напоминают: «Светофор» остается единственным ретейлером, который ведет активное сотрудничество с небольшими российскими компаниями.
Эксперты розничного рынка предостерегают: жесткая позиция проверяющих органов может привести к закрытию множества небольших предприятий, для которых «Светофор» остается крупнейшим или даже единственным заказчиком.
По информации издания, группа поставщиков работает над подготовкой открытого письма на имя главы Правительства РФ Михаила Мишустина с призывом изучить ситуацию и передать запросы в государственные органы, которые ответственны за проведение проверок.
Представитель «Светофора», пожелавший сохранить анонимность, проинформировал, что ни один магазин сети не был закрыт окончательно в результате проверок Роспотребнадзора. В компании также указали, что отсутствие публичных комментариев можно объяснить их позицией: «Меньше слов — больше дела». При этом в компании готовы к диалогу как с регулирующими органами, так и с представителями СМИ.