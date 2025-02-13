Мама с сыном, собакой и кошками осталась без дома из-за пожара. Им можно помочь

Posted 13 февраля, 10:13
Published 13 февраля, 10:13
Modified 13 февраля, 12:24
Updated 13 февраля, 12:24
11 февраля на улице Полярной сгорел частный дом. Когда начался пожар, внутри находился только 14-летний подросток, его мама в это время была на работе. Школьник успел спастись, выбежав на улицу вместе с собакой. Однако дом и вещи сгорели.
В редакцию «Проспекта Мира» обратилась неравнодушная красноярка и попросила помочь семье. Она рассказала, что хозяйка сгоревшего дома Людмила вместе с сыном сейчас живет в съемной комнате.
«Ближайших родственников в городе у семьи нет. Пишу вам с просьбой помочь осветить ситуацию, чтобы неравнодушные люди могли подключиться к помощи».
Помимо собаки в семье есть рыжий кот по кличке Рыжик и серый кот с короткими ушами по кличке Мурка. После пожара до сих пор не могут найти Мурку. Жителей близлежащих домов и всех, кто мог видеть кота, просят откликнуться. Контакты мы укажем в конце текста.
«ПМ» поговорил с Людмилой. Она рассказала, что дом внутри полностью сгорел, в первой половине обвалилась крыша и упала балка.
«Сын рассказал, что, когда в доме моргнул свет, он почувствовал запах дыма. Он пошел в котельную и увидел, что там начался пожар. Выбегая из дома с собакой, сын обжег руку. Врач сказала, что у него ожог I степени. Рука покрылась волдырями, но сегодня они уже сошли. Кота Мурку до сих пор не нашли. Я не знаю, где он, может еще вылезет».
Пожарные вытащили ящик, в котором хранились документы. Сверху он оплавился, но внутри все осталось целым. Все остальные вещи полностью сгорели.
Людмила говорит, что многие красноярцы откликнулись на призыв о помощи и привозят им вещи с продуктами.
«Очень много людей откликнулось и помогают мне. У меня слов нет… Очень всем благодарна. Нам привезли вещей больше, чем нужно. Сегодня приедет девушка и заберет лишнее. Продукты и посуду привезли. Девочки собирают деньги. В общем сейчас ничего не нужно.
Если и нужна какая-то помощь, то, наверное, только финансовая. Я не представляю, как это все восстанавливать, потому что сгорело вообще все».
Дом застрахован не был. Людмила не знает, подлежит ли он восстановлению или нет.
На днях, продолжает Людмила, ей позвонила некая женщина и представилась сотрудницей администрации Центрального района. Собеседница сообщила, что якобы приедет комиссия и скажет, можно ли восстановить дом. Но больше звонков не было.
В администрации Центрального района «ПМ» ответили, что у них нет отдела, который бы проводил экспертизу о пригодности жилья и по этому вопросу из администрации с женщиной точно никто не связывался. Там предположили, что от имени сотрудника администрации с женщиной могли связаться мошенники, желая воспользоваться ее состоянием после происшествия.
Власти помогли семье в других вопросах.
«Людмиле предлагали комнату в общежитии в маневренном фонде, но она пока от нее отказалась. Еще мы связались с соцзащитой и узнали, что в ближайшие дни Людмила получит денежную выплату как погорелица. Также в качестве гуманитарной помощи мы своими силами организовали сбор еды и бытовых вещей».
В департаменте горхозяйства пояснили «ПМ», что Людмиле нужно обратиться в специализированную организацию, которая проведет экспертизу и скажет, можно ли восстановить дом.
«Частный дом — это частная собственность. Если бы это был многоквартирный дом, то тогда администрация включилась в этот процесс. Если у пострадавшей нет денег на оплату услуг специализированной организации, то она может обратиться в отделение соцзащиты и попросить адресную материальную помощь».
Узнать, что нужно Людмиле и ее сыну, а также помочь семье деньгами можно по номеру +7 965 908 01 09 (Людмила Викторовна А. Сбер).