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Posted 13 февраля, 10:13

Published 13 февраля, 10:13

Modified 13 февраля, 12:24

Updated 13 февраля, 12:24

Мама с сыном, собакой и кошками осталась без дома из-за пожара. Им можно помочь

Мама с сыном, собакой и кошками осталась без дома из-за пожара. Им можно помочь

13 февраля 2025, 10:13
Фото: Kras Mash.
В Красноярске в Покровке сгорел частный дом, в котором жила женщина с 14-летним сыном. Сейчас семья живет в съемной комнате, но неравнодушные жители и власти помогают им.

11 февраля на улице Полярной сгорел частный дом. Когда начался пожар, внутри находился только 14-летний подросток, его мама в это время была на работе. Школьник успел спастись, выбежав на улицу вместе с собакой. Однако дом и вещи сгорели.

В редакцию «Проспекта Мира» обратилась неравнодушная красноярка и попросила помочь семье. Она рассказала, что хозяйка сгоревшего дома Людмила вместе с сыном сейчас живет в съемной комнате.

«Ближайших родственников в городе у семьи нет. Пишу вам с просьбой помочь осветить ситуацию, чтобы неравнодушные люди могли подключиться к помощи».

Помимо собаки в семье есть рыжий кот по кличке Рыжик и серый кот с короткими ушами по кличке Мурка. После пожара до сих пор не могут найти Мурку. Жителей близлежащих домов и всех, кто мог видеть кота, просят откликнуться. Контакты мы укажем в конце текста.

«ПМ» поговорил с Людмилой. Она рассказала, что дом внутри полностью сгорел, в первой половине обвалилась крыша и упала балка.

«Сын рассказал, что, когда в доме моргнул свет, он почувствовал запах дыма. Он пошел в котельную и увидел, что там начался пожар. Выбегая из дома с собакой, сын обжег руку. Врач сказала, что у него ожог I степени. Рука покрылась волдырями, но сегодня они уже сошли. Кота Мурку до сих пор не нашли. Я не знаю, где он, может еще вылезет».

Пожарные вытащили ящик, в котором хранились документы. Сверху он оплавился, но внутри все осталось целым. Все остальные вещи полностью сгорели.

Людмила говорит, что многие красноярцы откликнулись на призыв о помощи и привозят им вещи с продуктами.

«Очень много людей откликнулось и помогают мне. У меня слов нет… Очень всем благодарна. Нам привезли вещей больше, чем нужно. Сегодня приедет девушка и заберет лишнее. Продукты и посуду привезли. Девочки собирают деньги. В общем сейчас ничего не нужно.

Если и нужна какая-то помощь, то, наверное, только финансовая. Я не представляю, как это все восстанавливать, потому что сгорело вообще все».

Дом застрахован не был. Людмила не знает, подлежит ли он восстановлению или нет.

На днях, продолжает Людмила, ей позвонила некая женщина и представилась сотрудницей администрации Центрального района. Собеседница сообщила, что якобы приедет комиссия и скажет, можно ли восстановить дом. Но больше звонков не было.

В администрации Центрального района «ПМ» ответили, что у них нет отдела, который бы проводил экспертизу о пригодности жилья и по этому вопросу из администрации с женщиной точно никто не связывался. Там предположили, что от имени сотрудника администрации с женщиной могли связаться мошенники, желая воспользоваться ее состоянием после происшествия.

Власти помогли семье в других вопросах.

«Людмиле предлагали комнату в общежитии в маневренном фонде, но она пока от нее отказалась. Еще мы связались с соцзащитой и узнали, что в ближайшие дни Людмила получит денежную выплату как погорелица. Также в качестве гуманитарной помощи мы своими силами организовали сбор еды и бытовых вещей».

В департаменте горхозяйства пояснили «ПМ», что Людмиле нужно обратиться в специализированную организацию, которая проведет экспертизу и скажет, можно ли восстановить дом.

«Частный дом — это частная собственность. Если бы это был многоквартирный дом, то тогда администрация включилась в этот процесс. Если у пострадавшей нет денег на оплату услуг специализированной организации, то она может обратиться в отделение соцзащиты и попросить адресную материальную помощь».

Узнать, что нужно Людмиле и ее сыну, а также помочь семье деньгами можно по номеру +7 965 908 01 09 (Людмила Викторовна А. Сбер).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Покровка#Пострадавшие#Дом#Помощь
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