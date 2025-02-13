Мама с сыном, собакой и кошками осталась без дома из-за пожара. Им можно помочь

В администрации Центрального района «ПМ» ответили, что у них нет отдела, который бы проводил экспертизу о пригодности жилья и по этому вопросу из администрации с женщиной точно никто не связывался. Там предположили, что от имени сотрудника администрации с женщиной могли связаться мошенники, желая воспользоваться ее состоянием после происшествия.