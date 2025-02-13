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Posted 13 февраля, 07:33

Published 13 февраля, 07:33

Modified 13 февраля, 12:28

Updated 13 февраля, 12:28

Массовое ДТП с фурами и автобусом произошло на трассе в Красноярском крае

Массовое ДТП с фурами и автобусом произошло на трассе в Красноярском крае

13 февраля 2025, 07:33
Фото: Красноярск Главный.
В Емельяновском районе на 744 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись две фуры, рейсовый автобус и две легковушки.

По предварительным данным, водитель грузовика «Фредлайнер» двигался в сторону Ачинска и столкнулся на 744 километре с остановившимся автобусом «Хендай». Затем автобус врезался в «Ниссан» и «Рено», а «Фредлайнер» столкнулся с грузовиком «Донг Фенг». Оба грузовика вылетели в с дороги.

В автобусе в момент аварии находились 13 пассажиров, трое из них пострадали.

Видео: Красноярск Главный.

На участке, судя по данным онлайн-карт, образовалась многокилометровая пробка.

Также на 728 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная с участием грузовика. Полуприцеп смял легковушку.

На время из-за аварий перекрывали дорогу. Это второй случай за два дня, когда трассу Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае перекрывают из-за ДТП. Вчера, 12 февраля, на 904 километре произошла авария с семью машинами.

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