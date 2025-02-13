Массовое ДТП с фурами и автобусом произошло на трассе в Красноярском крае

Posted 13 февраля, 07:33
Published 13 февраля, 07:33
Modified 13 февраля, 12:28
Updated 13 февраля, 12:28
По предварительным данным, водитель грузовика «Фредлайнер» двигался в сторону Ачинска и столкнулся на 744 километре с остановившимся автобусом «Хендай». Затем автобус врезался в «Ниссан» и «Рено», а «Фредлайнер» столкнулся с грузовиком «Донг Фенг». Оба грузовика вылетели в с дороги.
В автобусе в момент аварии находились 13 пассажиров, трое из них пострадали.
На участке, судя по данным онлайн-карт, образовалась многокилометровая пробка.
Также на 728 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная с участием грузовика. Полуприцеп смял легковушку.
На время из-за аварий перекрывали дорогу. Это второй случай за два дня, когда трассу Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае перекрывают из-за ДТП. Вчера, 12 февраля, на 904 километре произошла авария с семью машинами.