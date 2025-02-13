Массовое ДТП с фурами и автобусом произошло на трассе в Красноярском крае

По предварительным данным, водитель грузовика «Фредлайнер» двигался в сторону Ачинска и столкнулся на 744 километре с остановившимся автобусом «Хендай». Затем автобус врезался в «Ниссан» и «Рено», а «Фредлайнер» столкнулся с грузовиком «Донг Фенг». Оба грузовика вылетели в с дороги.