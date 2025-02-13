Мать пяти погибших детей из Красной Сопки проверили на «детекторе лжи»

Posted 13 февраля, 06:41
Published 13 февраля, 06:41
Modified 13 февраля, 06:44
Updated 13 февраля, 06:44
В первом эпизоде в студии был отец пяти погибших детей Дмитрий Виноградов. Но шоу он говорил, что не верит в смерть четверых детей от дихлофоса. Также в эфире программы выступил разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. По его словам, расчеты и практика показывают, что отравиться дихлофосом нельзя.
Во втором эпизоде уже присутствовала мать погибших детей. Она рассказала о событиях того вечера, когда погиб пятый ребенок. Смерти детей в своей семье женщина назвала злым роком. На передаче выяснилось, что Виктория и Дмитрий были судимы, а с 2023 года находятся в разводе.
В третьем эпизоде в студию пришла блогер Диана Пегас, которая заявила, что в телефоне одного из членов семьи якобы был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Блогер назвала это официальным фактом, который якобы подтвердили следователи. Однако в региональном СК опровергли заявление Пегас и назвали его вымыслом.
Виктория Виноградова ранее сказала, что, возможно, она напишет заявление в правоохранительные органы на Диану Пегас за клевету. При этом женщина сообщила, что ей нужно посоветоваться со своим супругом.
В новом эпизоде Пегас стала обвинять Дмитрия в изменах, и говорить, что «все знали» о них.
«У меня было такое предположение, что Дмитрий мне изменяет. Об этом говорили люди. Но конкретно с кем — я не знала», — ответила Виктория.
Отец погибших детей ответил, что жене не изменял. Он обвинил Пегас в том, что она приводит якобы факты, но они не подкреплены доказательствами. В свою очередь блогер заявила, что Дмитрий бил детей. Мать и отец это не подтвердили.
Еще на шоу блогер рассказала о том, что мать пятерых детей пыталась уйти из жизни. Однако этот факт семья не отрицала:
«Один раз была попытка суицида. Мы с Димой поругались сильно. Бытовые причины. Дети тогда были живы», — поделилась Виктория.
Самого теста на «детекторе лжи» в эфире не показали — о результатах проверки в последние 10 минут эфира рассказал эксперт Роман Устюжанин, который её проводил.
Конкретных вопросов, которые Виктории задавали на полиграфе, ее ответов и достоверности этих ответов эксперт не назвал. Вот такой вердикт о проверке вынес Устюжанин:
«Согласно показаниям прибора, Виктория уверена, что никто из ее семьи в этом прямого участия не принимал. Никто специально ничего не делал, чтобы дети умерли. Она гипотетически в сознании допускает, что такое могло случиться, но это не было умышленным».
Сказать подробнее о смерти пятого ребенка эксперт не смог:
«Тут я расписываюсь в своем бессилии, потому что она в таком состоянии. Это же произошло сейчас, вот-вот. Я вижу на экране монитора стресс. Ни лжи, ни правды я не вижу. Я вижу состояние шока».
«Шокирующим признанием» матери, которое анонсировали, оказался рассказ о факте насилия над ней в юном возрасте. Подробности Виктория раскрывать не стала.
Выхода четвертого эпизода о семье из Красной сопке не анонсировали.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.
Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.