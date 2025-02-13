Мать выбросившей младенца школьницы отказывается говорить, помогала ли ей рожать

Posted 13 февраля, 10:31
Published 13 февраля, 10:31
Modified 13 февраля, 12:26
Updated 13 февраля, 12:26
16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.
Экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым. Что стало причиной смерти, выясняется.
На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель. Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
На допросе 16-летняя школьница заявила, что во время родов дома была её мать и другие родственники, но она родила ребенка и выбросила его в мусоропровод скрытно от них. Следователи сейчас устанавливают, действительно ли мать девушки не причастна к преступлению.
В СК «ПМ» сообщили, что мать 16-летней девушки отказывается от дачи показаний.