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Posted 13 февраля, 10:31

Published 13 февраля, 10:31

Modified 13 февраля, 12:26

Updated 13 февраля, 12:26

Мать выбросившей младенца школьницы отказывается говорить, помогала ли ей рожать

Мать выбросившей младенца школьницы отказывается говорить, помогала ли ей рожать

13 февраля 2025, 10:31
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Младенец в мусоропроводе
СК допросил 16-летнюю школьницу, которая родила и выбросила ребенка в мусорный бак. Мать девушки отказалась говорить.

16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.

Экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым. Что стало причиной смерти, выясняется.

На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель. Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

На допросе 16-летняя школьница заявила, что во время родов дома была её мать и другие родственники, но она родила ребенка и выбросила его в мусоропровод скрытно от них. Следователи сейчас устанавливают, действительно ли мать девушки не причастна к преступлению.

В СК «ПМ» сообщили, что мать 16-летней девушки отказывается от дачи показаний.

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