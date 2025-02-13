На благоустройство острова Татышев потратят почти 2 миллиарда. Что будут делать?

В планах еще есть проект благоустройства остров Бобровый, который находится рядом с «Бобровым логом». Проект нужно создать до 10 августа 2025 года — цена контракта составляет 65 миллионов, а благоустройство не должно обойтись дороже 1,9 миллиарда рублей.