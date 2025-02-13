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Posted 13 февраля, 09:59

Published 13 февраля, 09:59

Modified 13 февраля, 10:17

Updated 13 февраля, 10:17

На благоустройство острова Татышев потратят почти 2 миллиарда. Что будут делать?

На благоустройство острова Татышев потратят почти 2 миллиарда. Что будут делать?

13 февраля 2025, 09:59
Фото: www.admkrsk.ru.
Мэрия Красноярска объявила торги на разработку проектно-сметной документации по благоустройству островов Татышев и Бобровый. Рассказываем, что там хотят сделать.

Лот появился на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит создать проект благоустройства ярмарочной и сценической полян на восточной части острова Татышев, автомобильных парковок, входных групп Октябрьского и вантового мостов и спортивных площадок на западной части острова Татышев.

Фото: www.admkrsk.ru

На территории острова появятся новые объекты: планируется строительство новой автомобильной парковки, обустройство проездов по острову, создание нового пляжа напротив озера Сапожки и благоустройство уже существующего у Октябрьского моста.

Со стороны улицы Якутской при строительстве нового пешеходного моста появится новая входная группа.

Фото: www.admkrsk.ru

На острове предстоит модернизировать наружное освещение и систему видеонаблюдения, обустроить отдельную техническую и хозяйственную зону.​

В планах еще есть проект благоустройства остров Бобровый, который находится рядом с «Бобровым логом». Проект нужно создать до 10 августа 2025 года — цена контракта составляет 65 миллионов, а благоустройство не должно обойтись дороже 1,9 миллиарда рублей.

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