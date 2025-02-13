На благоустройство острова Татышев потратят почти 2 миллиарда. Что будут делать?

Posted 13 февраля, 09:59
Published 13 февраля, 09:59
Modified 13 февраля, 10:17
Updated 13 февраля, 10:17
Лот появился на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит создать проект благоустройства ярмарочной и сценической полян на восточной части острова Татышев, автомобильных парковок, входных групп Октябрьского и вантового мостов и спортивных площадок на западной части острова Татышев.
На территории острова появятся новые объекты: планируется строительство новой автомобильной парковки, обустройство проездов по острову, создание нового пляжа напротив озера Сапожки и благоустройство уже существующего у Октябрьского моста.
Со стороны улицы Якутской при строительстве нового пешеходного моста появится новая входная группа.
На острове предстоит модернизировать наружное освещение и систему видеонаблюдения, обустроить отдельную техническую и хозяйственную зону.
В планах еще есть проект благоустройства остров Бобровый, который находится рядом с «Бобровым логом». Проект нужно создать до 10 августа 2025 года — цена контракта составляет 65 миллионов, а благоустройство не должно обойтись дороже 1,9 миллиарда рублей.