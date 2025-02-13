prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 08:30

Published 13 февраля, 08:30

Modified 13 февраля, 08:32

Updated 13 февраля, 08:32

Под Красноярском на Мане сделают две зоны отдыха с лежаками и смотровой. Когда?

Под Красноярском на Мане сделают две зоны отдыха с лежаками и смотровой. Когда?

13 февраля 2025, 08:30
Фото: 2gis.ru.
На Мане появятся две новые зоны отдыха — на их создание выделили 57,9 миллиона рублей.

Как рассказал глава Дивногорска Сергей Егоров, зоны хотят обустроить в этом году.

Фото: t.me/segorov89

Первая зона появится на берегу Маны в районе моста. Там планируется установить уличные лежаки, гамак, теневые навесы, скамьи со столиками для пикника и смотровой балкон.

«Упорядочим и разделим места посадки и высадки плавсредств и места отдыха у воды, обустроим парковки, места для палаток, зоны, где можно позагорать, переодеться и воспользоваться туалетом, — рассказал Егоров.
Фото: t.me/segorov89

Вторую зону оборудуют рядом с поселком Манский. По планам, на территории установят навес от дождя с барным столом и стульями, уличные лежаки, встроенные в террасу скамьи и понтонные причалы. Неподалеку расположена база отдыха.

Фото: t.me/segorov89

На обустройство зон предусмотрели 7,9 миллиона рублей из краевой субсидии и софинансирование из местного бюджета в 585 тысяч рублей.

  • Ранее мы рассказывали, что в поселке Манский в конце весны–начале лета планируют открыть загородный комплекс Aura. В нем будут гостевые домики, гостиница на 12 номеров бассейны, игровая и ресторан сибирской кухни.
  • На Манской петле планируют построить еще две лестницы. Сейчас краевой туристский информационный центр ищет подрядчика для их строительства. Лестницы появятся на горе, где сейчас находятся столбики и протянуты канаты.
  • А в красноярском экопарке «Юдинская долина» возле гольф-клуба собираются построить гостиницу.
Читайте также:
В Красноярске построят спортивный комплекс за 700 миллионовОколо медуниверситета разрешили строить термальный комплексВ Красноярске заработал новый комплекс с уличными бассейнами. Как там?
#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Красноярский край#Отдых#Река#Мана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика