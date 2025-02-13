Под Красноярском на Мане сделают две зоны отдыха с лежаками и смотровой. Когда?

Posted 13 февраля, 08:30
Published 13 февраля, 08:30
Modified 13 февраля, 08:32
Updated 13 февраля, 08:32
Как рассказал глава Дивногорска Сергей Егоров, зоны хотят обустроить в этом году.
Первая зона появится на берегу Маны в районе моста. Там планируется установить уличные лежаки, гамак, теневые навесы, скамьи со столиками для пикника и смотровой балкон.
«Упорядочим и разделим места посадки и высадки плавсредств и места отдыха у воды, обустроим парковки, места для палаток, зоны, где можно позагорать, переодеться и воспользоваться туалетом, — рассказал Егоров.
Вторую зону оборудуют рядом с поселком Манский. По планам, на территории установят навес от дождя с барным столом и стульями, уличные лежаки, встроенные в террасу скамьи и понтонные причалы. Неподалеку расположена база отдыха.
На обустройство зон предусмотрели 7,9 миллиона рублей из краевой субсидии и софинансирование из местного бюджета в 585 тысяч рублей.