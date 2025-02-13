Полицейские нашли канских школьников, избивших сверстника на камеру

Posted 13 февраля, 05:07
Published 13 февраля, 05:07
Modified 13 февраля, 05:08
Updated 13 февраля, 05:08
Запись инцидента появилась 12 февраля в телеграм-канале «Подслушано в Канске». В ролике видно, как один из парней избивает ногами лежащего на снегу подростка.
В соцсетях сообщается, что участниками инцидента являются девятиклассники из школы №6. Утверждается, что они напали на сверстника якобы после того, как он подрался с одним из их компании.
В МВД сообщили, что все участники драки действительно являются учениками 9-х классов одной из школ Канска. Выяснилось, что несколько дней назад между 16-летним пострадавшим и 17-летним молодым человеком, который избивал его, случился конфликт.
«На почве возникших неприязненных отношений 17-летний подросток предложил пострадавшему после уроков выяснить отношения».
В ведомстве рассказали, что пострадавший находится на учете по делам несовершеннолетних, остальные — нет.
«Проспекту Мира» в МВД пояснили, что конфликт произошел между двумя подростками. Однако в ролике видно, как школьника бьют ногами еще два человека.
В полиции нам уточнили, что сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, в ведомстве нам отказались уточнять, почему пострадавшего поставили на учет.
«Это личные данные, которыми мы не можем поделиться».