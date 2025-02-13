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Posted 13 февраля, 06:10

Published 13 февраля, 06:10

Modified 13 февраля, 06:47

Updated 13 февраля, 06:47

Фура смяла легковушку на трассе в Красноярском крае

Фура смяла легковушку на трассе в Красноярском крае

13 февраля 2025, 06:10
Фото: МВД 24.
В Красноярском крае на 728 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная с участием грузовика.

По предварительным данным, у грузовика «Скания» занесло полуприцеп при повороте. Полуприцеп выкатился на встречку и смял легковушку «Киа», за рулем которого был 46-летний мужчина.

Фото: МВД 24

Водитель легковушки скончался на месте, его 36-летний пассажир доставлен в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Также ДТП с четырьмя авто произошло на 744 километре трассы Р-255 «Сибирь».

С 727 по 744 км трассы Р-255 ограничено движение для всех видов транспорта. Судя по онлайн-картам, на участках собралась пробка.

Фото: 2gis

Это второй случай за два дня, когда трассу Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае перекрывают из-за ДТП. Вчера, 12 февраля, на 904 километре произошла авария с семью машинами.

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#Владислав Савончик#ДТП#Полиция#Красноярский край#Сибирь#Скания#Грузовик#Трасса Р-255#Легковушка#Смертельная авария
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