Фура смяла легковушку на трассе в Красноярском крае

Posted 13 февраля, 06:10
Published 13 февраля, 06:10
Modified 13 февраля, 06:47
Updated 13 февраля, 06:47
По предварительным данным, у грузовика «Скания» занесло полуприцеп при повороте. Полуприцеп выкатился на встречку и смял легковушку «Киа», за рулем которого был 46-летний мужчина.
Водитель легковушки скончался на месте, его 36-летний пассажир доставлен в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Также ДТП с четырьмя авто произошло на 744 километре трассы Р-255 «Сибирь».
С 727 по 744 км трассы Р-255 ограничено движение для всех видов транспорта. Судя по онлайн-картам, на участках собралась пробка.
Это второй случай за два дня, когда трассу Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае перекрывают из-за ДТП. Вчера, 12 февраля, на 904 километре произошла авария с семью машинами.