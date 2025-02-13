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Posted 13 февраля, 04:48

Published 13 февраля, 04:48

Modified 13 февраля, 07:17

Updated 13 февраля, 07:17

Следователи допросили школьницу, выбросившую младенца в мусоропровод

Рожала в туалете вместе с матерью: что рассказала школьница, выкинувшая младенца

13 февраля 2025, 04:48
Фото: СК Красноярского края.

Следователи допросили школьницу, выбросившую младенца в мусоропровод

В СК раскрыли, что рассказала на допросе 9-классница, которая выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод.

Летом-осенью 2024 года она встречалась с 18-летним парнем. Когда девушка поняла, что беременна, она не рассказала об этом родственникам, потому что боялась их осуждения. Также не поделилась с парнем, с которым на тот момент уже поссорилась и рассталась.

Ночью 12 февраля она почувствовала боли в животе, начались экстренные роды. При родах присутствовала мать девушки. Она родила в туалете. Со слов школьницы, при рождении ребенок подавал признаки жизни.

Следователи устанавливают, причастна ли мать школьницы к преступлению. Сейчас ее допрашивают.

16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже призналась, что родила в ванной комнате, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.

Пока неясно, сама ли школьница спровоцировала роды или роды стали преждевременными без влияния извне. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель.

Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

#Владислав Савончик#Происшествия#Семья#Беременность#Роды#Школьница#Следственный комитет#Мать#Туалет#Младенец#Мусоропровод
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