Рожала в туалете вместе с матерью: что рассказала школьница, выкинувшая младенца

Posted 13 февраля, 04:48
Published 13 февраля, 04:48
Modified 13 февраля, 07:17
Updated 13 февраля, 07:17
Летом-осенью 2024 года она встречалась с 18-летним парнем. Когда девушка поняла, что беременна, она не рассказала об этом родственникам, потому что боялась их осуждения. Также не поделилась с парнем, с которым на тот момент уже поссорилась и рассталась.
Ночью 12 февраля она почувствовала боли в животе, начались экстренные роды. При родах присутствовала мать девушки. Она родила в туалете. Со слов школьницы, при рождении ребенок подавал признаки жизни.
Следователи устанавливают, причастна ли мать школьницы к преступлению. Сейчас ее допрашивают.
16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже призналась, что родила в ванной комнате, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.
Пока неясно, сама ли школьница спровоцировала роды или роды стали преждевременными без влияния извне. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель.
Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом. На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).