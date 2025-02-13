Рожала в туалете вместе с матерью: что рассказала школьница, выкинувшая младенца

Летом-осенью 2024 года она встречалась с 18-летним парнем. Когда девушка поняла, что беременна, она не рассказала об этом родственникам, потому что боялась их осуждения. Также не поделилась с парнем, с которым на тот момент уже поссорилась и рассталась.