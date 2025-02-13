Сильный ветер задержится в Красноярске еще на сутки

Posted 13 февраля, 12:55
Published 13 февраля, 12:55
Modified 13 февраля, 12:57
Updated 13 февраля, 12:57
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 14 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-18 м/с. Обещают метель.
В Красноярске 14 февраля будет идти небольшой снег. Ветер обещают западный 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Напомним, сильный ветер пришел в город 11 февраля, и не ослаб в последующие дни.
Судя по gismeteo, ветер будет дуть с одинаковой скоростью примерно весь день. Ночью температура составит около –5…–6, днем будет около –5, а вечером похолодает до –8…–9.