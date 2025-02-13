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Posted 13 февраля, 12:55

Published 13 февраля, 12:55

Modified 13 февраля, 12:57

Updated 13 февраля, 12:57

Сильный ветер задержится в Красноярске еще на сутки

Сильный ветер задержится в Красноярске еще на сутки

13 февраля 2025, 12:55
Фото: unsplash.com.
В Красноярском крае завтра, 14 февраля, продолжит дуть сильный ветер.

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 14 февраля в центральных и южных районах края ожидается сильный западный ветер — порывы 15-18 м/с. Обещают метель.

В Красноярске 14 февраля будет идти небольшой снег. Ветер обещают западный 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Напомним, сильный ветер пришел в город 11 февраля, и не ослаб в последующие дни.

Судя по gismeteo, ветер будет дуть с одинаковой скоростью примерно весь день. Ночью температура составит около –5…–6, днем будет около –5, а вечером похолодает до –8…–9.

Фото: www.gismeteo.ru
  • Тут мы публиковали прогноз на предстоящую неделю. Вся рабочая неделя будет довольно ветреной: скорость ветра будет достигать 9-12 м/с.
  • Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.
  • До этого синоптики рассказали, будут ли в феврале в Красноярске еще морозные дни и как рано в город придет весна.
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