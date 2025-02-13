Тетя рассказала, что родившая школьница могла выбросить младенца в мусорку от страха

Posted 13 февраля, 07:25
Published 13 февраля, 07:25
Modified 13 февраля, 12:51
Updated 13 февраля, 12:51
16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.
Экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым. Что стало причиной смерти, выясняется.
На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель.
Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
Красноярка Нина, тетя родившей школьницы, рассказал sibnovosti.ru, что эта ситуация стала «трагедией для всей семьи». Она считает, что девушка поступила так из-за страха.
«Она очень наивный и добрый ребенок. Я думаю, это произошло не просто из какого-то умысла, а в связи с тем, что молодость, страх и все такое прочее. Можно предположить, что она не осознавала даже того, что делает. У нее сознание на лет 12-14, она учится в коррекционной школе. Я думаю, здесь сыграл фактор страха перед матерью, перед обществом», — рассказывает тетя девочки.
Женщина отметила, что никто из родственников и учителей не знал, что 16-летняя девушка беременна. Она видела девочку последний раз в воскресенье, 9 февраля, и ничего странного не заметила.
«Ничего, вообще ничего. Она очень худая. Она изначально сама по себе полненькая, а тут очень худенькая была. Я думаю, и мать ничего не хочет плохого своей дочери, между ними положительные отношения», — добавляет Нина.
По словам женщины, сейчас девочка лежит в больнице, поговорить с ней она пока не может. О том, что роды помогала принимать мать, родственница ничего не знает.
Тетя просит общественность с пониманием отнестись к ситуации, ведь из-за родов девочка чуть не умерла.
В СК по краю сообщают, что причину смерти ребенка установят позже. Отец ребенка не знал, что его бывшая девушка беременна — они расстались.