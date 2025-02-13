В ФОМС поделились информацией о новых возможностях бесплатной медицины

В соответствии с Программой госгарантий (ПГГ) на 2025 год запланировано выделение средств на диспансеризацию и профилактические осмотры для более чем 100 млн граждан России. В перечень обследований входят в том числе такие, за которые в частных клиниках пациенты платят значительные суммы.