В ФОМС поделились информацией о новых возможностях бесплатной медицины

Posted 13 февраля, 08:33
Published 13 февраля, 08:33
Modified 13 февраля, 08:33
Updated 13 февраля, 08:33
Для достижения намеченных целей правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, пишет kp.ru.
В новом документе предусмотрена дополнительная поддержка для участников СВО, нуждающихся в медицинской помощи, а также оценка репродуктивного здоровья для будущих родителей и другие важные инициативы.
Особое внимание уделено финансированию скорой помощи (+16,5% по сравнению с предыдущим годом), амбулаторно-поликлинической помощи (+12,9%), дневных (+7,7%) и круглосуточных стационаров (+22,4%).
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В соответствии с Программой госгарантий (ПГГ) на 2025 год запланировано выделение средств на диспансеризацию и профилактические осмотры для более чем 100 млн граждан России. В перечень обследований входят в том числе такие, за которые в частных клиниках пациенты платят значительные суммы.
Одним из нововведений 2025 года станет включение в программу скрининга на вирусный гепатит С. Мужчины и женщины начиная с 25 лет в рамках диспансеризации будут сдавать анализ крови на антитела раз в десять лет.
Болезни сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты и инсульты, занимают ведущее место среди причин преждевременной смертности. Поэтому в рамках ПГГ значительно увеличены объемы медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также станет доступнее ряд важнейших операций.
Система медицинской помощи для будущих родителей продолжает совершенствоваться. В рамках диспансеризации предусмотрены профилактические обследования, которые помогают оценить состояние репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин.
Также в ПГГ был добавлен специализированный раздел «Порядок предоставления медицинской помощи определенным категориям ветеранов боевых действий».
Кроме того, в 2025 году планируется увеличить бюджетное финансирование на медицинскую реабилитацию, а также расширить использование технологий искусственного интеллекта в диагностике. Для поощрения здорового образа жизни на территории всей страны активно развивается система центров здоровья.