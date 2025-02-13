В крае грядут массовые увольнения медиков и закрытие отделений? Что известно

Аксютенко сказал, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях с населением менее 100 человек и сокращение отделений, которые не выполняют план, а также медперсонала.