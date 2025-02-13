В крае грядут массовые увольнения медиков и закрытие отделений? Что известно

Posted 13 февраля, 07:49
Published 13 февраля, 07:49
Modified 13 февраля, 07:51
Updated 13 февраля, 07:51
Аксютенко сказал, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях с населением менее 100 человек и сокращение отделений, которые не выполняют план, а также медперсонала.
К публикации Аксютенко прикреплены документы, но в них нет прямых сообщений о сокращениях людей и закрытии отделений. Есть пункт, в котором говорится, что «при формировании штатных расписаний учитывать коечную мощность, численность прикрепленного населения <…> распределение специалистов по ставкам».
Сообщается, что сокращения могут затронуть норильские больницы, ачинскую больницу, где якобы планируют сократить больше 150 санитарок, медсестер и закрыть часть отделений. В Красноярске якобы решили закрыть роддом №6, который входит в состав 20-й больницы.
«Задачу по оптимизации отделений и проведению сокращений Наталия Станиславовна поставила перед всеми главврачами больниц края, сказав, что, если больницы не могут себя содержать сами, необходимо проводить сокращения и закрытие отделений <…>
Тех главврачей, которые не захотят проводить сокращения, она лично будет вызывать и увольнять. Главные врачи, которые ей возразили и отказались проводить сокращения, были уволены», — утверждает Аксютенко.
Политолог добавил, что санитарок в больницах могут сократить в марте–апреле. «Министр, со слов медиков, убеждена, что санитарки в больницах вообще не нужны; родственники сами должны заботиться о тяжелобольных пациентах».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Красноярского края. Там не прокомментировали суть сообщения и посоветовали напрямую позвонить в больницы.
«Министерством здравоохранения ведется плановая работа по привлечению кадров в лечебные учреждения, что крайне актуально для отрасли, так как всегда присутствует ротация сотрудников, как и в любой другой сфере деятельности.
Поскольку автор ссылается на непроверенные данные, вы можете обратиться в упомянутые в цитируемом посте учреждения и получить информацию из первоисточника».
Секретарь главврача Ачинской межрайонной больницы сказала корреспонденту «ПМ», что у нее нет информации о возможном сокращении персонала и закрытии некоторых отделений.
«Я даже не знаю, кто вам может по телефону такую информацию сказать».
Мы попытались связаться с пресс-секретарем больницы, однако нам сообщили, что ее сегодня нет на рабочем месте.
Также «Проспект Мира» попросил прокомментировать информацию пресс-службу больницы №20. Там сказали, что «официального» решения о закрытии роддома на данный момент нет.
«Никакого официального решения о закрытии роддома Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона в настоящее время нет. Учитывая среднегодовую занятость койки, с 1 января 2025 года в родильном доме уменьшен коечный фонд с 83 до 63 коек. При этом маршрутизация пациенток города и края не изменилась.
Роддом 20-й больницы продолжает работать в прежнем круглосуточном режиме, сохраняет специализацию на оказании помощи беременным и роженицам с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, принимает женщин, проживающих не только в Ленинском районе Красноярска, но и в других районах краевого центра и ближайших территориях края».
В начале февраля депутат заксобрания Алексей Бойков рассказал «ПМ» о том, что в Красноярском крае массово отправили в отставку главврачей больниц. По информации парламентария, всего ему известно об отставке около 20 главврачей.
Бойков сказал, что причина отставок ему неизвестна, однако он считает, что врачей могли уволить по разным причинам, в том числе из-за возраста и недостижения результатов.
Депутат Илья Зайцев сообщил «ПМ», что знает об отставке некоторых главных врачей, и назвал это «обычным рабочим процессом».
В пресс-службе краевого минздрава нам заявили, что в системе здравоохранения происходят кадровые «изменения для обеспечения функционирования медицинских учреждений на должном уровне».