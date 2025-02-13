В Красноярске парень пытался зарезать свою собаку, а потом повез ее усыплять

Posted 13 февраля, 03:31
Published 13 февраля, 03:31
Modified 13 февраля, 03:57
Updated 13 февраля, 03:57
Инцидент произошел в общежитии на улице Железнодорожников. О попытке убийства животного в полицию сообщили соседи молодого человека.
Они рассказали, что якобы заметили в раковине умывальника запекшуюся кровь. Когда соседи попытались зайти в комнату к 23-летнему парню, увидели на полу кровь и раненую собаку.
Выяснилось, что хозяин ударил стаффа ножом. Предварительно, молодой человек это сделал из-за того, что он не мог пристроить собаку и не хотел ее перевозить в новую квартиру, так как животное могло там что-то испортить.
Однако ранение оказалось несмертельным, и собака выжила. Со слов хозяина, он отвез питомца в ветеринарную клинику, чтобы усыпить. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.