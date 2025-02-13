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Posted 13 февраля, 03:31

Published 13 февраля, 03:31

Modified 13 февраля, 03:57

Updated 13 февраля, 03:57

В Красноярске хозяин пытался зарезать надоевшего стаффа

В Красноярске парень пытался зарезать свою собаку, а потом повез ее усыплять

13 февраля 2025, 03:31
Фото: t.me/mvd_24.

В Красноярске хозяин пытался зарезать надоевшего стаффа

В Красноярске 23-летний парень пытался убить свою собаку. Хозяин решил избавиться от питомца, чтобы она не испортила новую квартиру.

Инцидент произошел в общежитии на улице Железнодорожников. О попытке убийства животного в полицию сообщили соседи молодого человека.

Они рассказали, что якобы заметили в раковине умывальника запекшуюся кровь. Когда соседи попытались зайти в комнату к 23-летнему парню, увидели на полу кровь и раненую собаку.

Фото: t.me/mvd_24

Выяснилось, что хозяин ударил стаффа ножом. Предварительно, молодой человек это сделал из-за того, что он не мог пристроить собаку и не хотел ее перевозить в новую квартиру, так как животное могло там что-то испортить.

Однако ранение оказалось несмертельным, и собака выжила. Со слов хозяина, он отвез питомца в ветеринарную клинику, чтобы усыпить. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске ищут владельца телеграм-канала с видео про издевательства над животными. Последние посты сопровождались видео с истязанием котят.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Собака#Жестокое обращение с животным
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