В Красноярском крае школьники толпой избили сверстника и сняли это на видео

Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале Kras Mash. В ролике видно лежащего в снегу подростка. Рядом с ним стоят несколько человек и смеются, называя его боксерской грушей. В это же время один из подростков наносит удары по телу мальчика, в том числе по голове.