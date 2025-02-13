В Красноярском крае школьники толпой избили сверстника и сняли это на видео

Posted 13 февраля, 01:31
Published 13 февраля, 01:31
Modified 13 февраля, 01:31
Updated 13 февраля, 01:31
Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале Kras Mash. В ролике видно лежащего в снегу подростка. Рядом с ним стоят несколько человек и смеются, называя его боксерской грушей. В это же время один из подростков наносит удары по телу мальчика, в том числе по голове.
В соцсетях Канска отмечают, что на видео девятиклассники из школы №6. Утверждается, что школьники напали на сверстника якобы после того, как он подрался с одним из их компании.
В МВД сообщили, что сообщений и заявлений о драке им не поступало. Однако они начали проверку. Сейчас полиция устанавливает личности подростков и подробности конфликта.