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Posted 13 февраля, 01:31

Published 13 февраля, 01:31

Modified 13 февраля, 01:31

Updated 13 февраля, 01:31

В Красноярском крае школьники толпой избили сверстника и сняли это на видео

В Красноярском крае школьники толпой избили сверстника и сняли это на видео

13 февраля 2025, 01:31
Фото: Kras Mash.
В Канске девятиклассники толпой избили своего сверстника. Часть нападения они сняли на видео.

Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале Kras Mash. В ролике видно лежащего в снегу подростка. Рядом с ним стоят несколько человек и смеются, называя его боксерской грушей. В это же время один из подростков наносит удары по телу мальчика, в том числе по голове.

Видео: Kras Mash.

В соцсетях Канска отмечают, что на видео девятиклассники из школы №6. Утверждается, что школьники напали на сверстника якобы после того, как он подрался с одним из их компании.

В МВД сообщили, что сообщений и заявлений о драке им не поступало. Однако они начали проверку. Сейчас полиция устанавливает личности подростков и подробности конфликта.

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