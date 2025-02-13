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Posted 13 февраля, 05:57

Published 13 февраля, 05:57

Modified 13 февраля, 05:59

Updated 13 февраля, 05:59

В Красноярском крае стали реже заболевать туберкулезом

В Красноярском крае стали реже заболевать туберкулезом

13 февраля 2025, 05:57
Фото: www.freepik.com.
В Красноярском крае заболеваемость туберкулезом за 2024 год снизилась на 6,9%.

Как сообщили в минздраве, за 12 месяцев 2024 года составила 39 человек на 100 тысяч населения — это на 6,9% ниже, чем в 2023 году: тогда было 41,9 на 100 тысяч. На диспансерном наблюдении и лечении находится 1110 пациентов. В 2023 году было на 82 человека больше.

Отмечается, что из заболевших 6,3% зарегистрированы в других регионах РФ или странах.

Смертность от туберкулеза снизилась на 22,7% — за год от этого заболевания умерло на 42 человека меньше.

«Сохраняется на уровне почти 33% доля больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Процент больных сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулез составляет 36,7%. Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте до 14 лет в крае в 2024 году составила 8,5 на 100 тысяч детского населения, а заболеваемость подростков — 10,0 на 100 тысяч», — отметили в минздраве.
  • Ранее мы рассказывали, что у жителей края стали чаще выявлять рак: в 2024 году зафиксировали 16 тысяч случаев, а годом ранее — 15 тысяч. Ранее в минздраве края рассказали, что в регионе раком легких чаще стали болеть молодые люди от 25 до 35 лет.
  • Заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат заявил, что причиной рака легкого у молодых пациентов становятся вейпы и электронные сигареты. В красноярском онкодиспансере заявили, что 80% их пациентов с раком легких — курильщики.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Туберкулез#Минздрав#Заболевания
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