В Красноярском крае стали реже заболевать туберкулезом

Posted 13 февраля, 05:57
Published 13 февраля, 05:57
Modified 13 февраля, 05:59
Updated 13 февраля, 05:59
Как сообщили в минздраве, за 12 месяцев 2024 года составила 39 человек на 100 тысяч населения — это на 6,9% ниже, чем в 2023 году: тогда было 41,9 на 100 тысяч. На диспансерном наблюдении и лечении находится 1110 пациентов. В 2023 году было на 82 человека больше.
Отмечается, что из заболевших 6,3% зарегистрированы в других регионах РФ или странах.
Смертность от туберкулеза снизилась на 22,7% — за год от этого заболевания умерло на 42 человека меньше.
«Сохраняется на уровне почти 33% доля больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Процент больных сочетанной инфекцией ВИЧ+туберкулез составляет 36,7%. Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте до 14 лет в крае в 2024 году составила 8,5 на 100 тысяч детского населения, а заболеваемость подростков — 10,0 на 100 тысяч», — отметили в минздраве.