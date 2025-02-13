В Красноярском крае стали реже заболевать туберкулезом

Как сообщили в минздраве, за 12 месяцев 2024 года составила 39 человек на 100 тысяч населения — это на 6,9% ниже, чем в 2023 году: тогда было 41,9 на 100 тысяч. На диспансерном наблюдении и лечении находится 1110 пациентов. В 2023 году было на 82 человека больше.