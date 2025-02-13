В «Планете» открылась новая игровая зона для детей. Она бесплатная

Posted 13 февраля, 12:23
Published 13 февраля, 12:23
Modified 13 февраля, 12:25
Updated 13 февраля, 12:25
Площадка расположена на 2 этаже. Она предназначена для детей от 5 до 11 лет включительно. Игровая зона включает в себя несколько элементов.На входе расположен лабиринт из деревянных столбов. Главным элементом стал игровой комплекс «Барс» — в нем есть горка и полоса препятсвий.
На площадке еще есть мелованная доска для рисования и деревянный домик.
«Все элементы игровой зоны выполнены из натурального дерева и оформлены в едином стиле. В будущем будут установлены дополнительные элементы, которые сделают игровую зону еще более интересной для детей», — рассказали нам в пресс-службе торгового центра.
По периметру площадки установлено ограждение.