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Posted 13 февраля, 12:23

Published 13 февраля, 12:23

Modified 13 февраля, 12:25

Updated 13 февраля, 12:25

В «Планете» открылась новая игровая зона для детей. Она бесплатная

В «Планете» открылась новая игровая зона для детей. Она бесплатная

13 февраля 2025, 12:23
Фото: пресс-служба ТРЦ «Планета».
В ТРЦ «Планета» открыли новую детскую площадку — её сделали по проекту красноярской студии дизайна LEFTdesign.

Площадка расположена на 2 этаже. Она предназначена для детей от 5 до 11 лет включительно. Игровая зона включает в себя несколько элементов.На входе расположен лабиринт из деревянных столбов. Главным элементом стал игровой комплекс «Барс» — в нем есть горка и полоса препятсвий.

На площадке еще есть мелованная доска для рисования и деревянный домик.

«Все элементы игровой зоны выполнены из натурального дерева и оформлены в едином стиле. В будущем будут установлены дополнительные элементы, которые сделают игровую зону еще более интересной для детей», — рассказали нам в пресс-службе торгового центра.
Фото: пресс-служба ТРЦ «Планета»

По периметру площадки установлено ограждение.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#ТРЦ Планета#Игры
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