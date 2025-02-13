В «Планете» открылась новая игровая зона для детей. Она бесплатная

Площадка расположена на 2 этаже. Она предназначена для детей от 5 до 11 лет включительно. Игровая зона включает в себя несколько элементов.На входе расположен лабиринт из деревянных столбов. Главным элементом стал игровой комплекс «Барс» — в нем есть горка и полоса препятсвий.