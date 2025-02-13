Владимир Ефимов рассказал о реновации в районе Москворечье-Сабурово по программе КРТ

Posted 13 февраля, 15:59
Published 13 февраля, 15:59
Modified 13 февраля, 15:59
Updated 13 февраля, 15:59
Об этих планах рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru.
Для строительства выбрали неэффективно используемый участок на юге Москвы. Общая площадь квартир составит около 30 тысяч квадратных метров. Предполагается, что новое жилье получат примерно тысяча горожан. Об этом сообщает mos.ru.
«В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. Вместо устаревших объектов здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города», — рассказал Владимир Ефимов. Он также добавил, что на первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате появятся почти 170 новых рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки оценивают в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 65,5 миллиона рублей.
Участок находится по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. Поблизости располагается станция «Москворечье» второго Московского центрального диаметра и проходит Московский скоростной диаметр.
«В рамках проекта запланировано строительство 45,9 тысячи квадратных метров жилья. Придомовую территорию в новом жилом квартале благоустроят и озеленят, на ней разместят детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. В итоге здесь появится сбалансированное городское пространство», — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Комплексная застройка обеспечивает возможность создания в столице современных кварталов с качественной городской средой. Квартиры будут переданы под заселение с готовой улучшенной отделкой. В них будут установлены осветительные приборы, сантехника, поклеены обои и уложен ламинат или плитка. Благодаря этому москвичи смогут сразу переехать в новое жилье, не тратя время и средства на дополнительный ремонт.
В рамках программы КРТ строятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации представлены 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.