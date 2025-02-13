Владимир Ефимов рассказал о реновации в районе Москворечье-Сабурово по программе КРТ

«В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. Вместо устаревших объектов здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города», — рассказал Владимир Ефимов. Он также добавил, что на первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате появятся почти 170 новых рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки оценивают в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 65,5 миллиона рублей.