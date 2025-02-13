Выкинувшая младенца в мусорку школьница говорит, что её мать не знала о родах

Posted 13 февраля, 10:24
Published 13 февраля, 10:24
Modified 13 февраля, 10:26
Updated 13 февраля, 10:26
16-летняя девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод.
Экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым. Что стало причиной смерти, выясняется.
На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель. Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
На допросе школьница рассказала, что летом-осенью 2024 года встречалась с 17-летним парнем — она состояла с ним в интимных отношениях. Когда девушка поняла, что беременна, то решила скрыть это от родственников. Она «опасалась их осуждения».
Ночью 12 февраля она почувствовала боли в животе — начались экстренные роды. При родах, по словам девушки, в квартире присутствовала ее мать и другие родственники. Но, как уточнили нам в СК, на допросе школьница утверждала, что родила скрытно от них.
Однако следователи сейчас устанавливают, действительно ли мать девушки не причастна к преступлению. В СК «ПМ» сообщили, что мать 16-летней девочки отказывается от дачи показаний.