Зачем бренды тратят миллионы на раздражающую рекламу и как нас заставляют кликать

Суть в том, что чем чаще человек сталкивается с определённой информацией, тем более привычной и приемлемой она для него становится. Даже если сначала реклама или сообщение раздражают, со временем они могут начать восприниматься нейтрально или даже положительно. Этот эффект активно используется в маркетинге и рекламе: многократное повторение слоганов, логотипов и образов помогает укрепить бренд в сознании потребителя.