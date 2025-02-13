Житель края получил условный срок за рисунки свастики на катере и машине

Posted 13 февраля, 01:58
Published 13 февраля, 01:58
Modified 13 февраля, 02:02
Updated 13 февраля, 02:02
Как рассказали в прокуратуре, в 2020 году житель поселка Кулаково приобрел катер и покрасил его. Поверх черной краски он нарисовал пять красных символов нацисткой атрибутики.
В течение года мужчина плавал на своем судне по водоемам и демонстрировал запрещенные символы. В 2022 году 33-летний житель Кулаково нарисовал свастику на своей машине.
Его привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Однако закрашивать запрещенные символы он не стал.
Мужчина не признал своей вины и заявил, что якобы «использовал свастику, как символ галактики».
В итоге его признали виновным в публичной демонстрации символики, схожей с нацисткой (часть 1 статья 282.4 УК РФ) и назначили два года условного лишения свободы.