prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 01:58

Published 13 февраля, 01:58

Modified 13 февраля, 02:02

Updated 13 февраля, 02:02

Житель края получил условный срок за рисунки свастики на катере и машине

Житель края получил условный срок за рисунки свастики на катере и машине

13 февраля 2025, 01:58
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярском крае осудили жителя Мотыгинского района. Он нанес несколько рисунков свастики на свой катер и автомобиль.

Как рассказали в прокуратуре, в 2020 году житель поселка Кулаково приобрел катер и покрасил его. Поверх черной краски он нарисовал пять красных символов нацисткой атрибутики.

В течение года мужчина плавал на своем судне по водоемам и демонстрировал запрещенные символы. В 2022 году 33-летний житель Кулаково нарисовал свастику на своей машине.

Его привлекли к административной ответственности и выписали штраф. Однако закрашивать запрещенные символы он не стал.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Мужчина не признал своей вины и заявил, что якобы «использовал свастику, как символ галактики».

В итоге его признали виновным в публичной демонстрации символики, схожей с нацисткой (часть 1 статья 282.4 УК РФ) и назначили два года условного лишения свободы.

  • Ранее на жителя Лесосибирска завели уголовное дело. Он набил татуировки свастики на груди и выставил фото в соцсети.
  • Тут мы рассказывали о жителе Красноярского края, который попал под суд за «нацистскую» пародию на певца Шамана.
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Прокуратура#Мотыгинский район#Уголовное дело#Свастика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика