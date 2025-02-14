35% красноярцев встречались с коллегами. Их из-за этого увольняли и осуждали

59% из тех красноярцев, у кого был роман на работе, поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 41% — несколько раз. Четверть служебных романов в итоге приводила к увольнениям. При этом близкие отношения между коллегами редко заканчиваются созданием семьи — 67% из тех, у кого были романы на работе, в итоге расстались. Поженились только 16%, но 3% из них уже успели развестись.