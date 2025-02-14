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Posted 14 февраля, 08:54

Published 14 февраля, 08:54

Modified 14 февраля, 08:56

Updated 14 февраля, 08:56

35% красноярцев встречались с коллегами. Их из-за этого увольняли и осуждали

35% красноярцев встречались с коллегами. Их из-за этого увольняли и осуждали

14 февраля 2025, 08:54
Фото: 1MI.
Среди сотрудников Красноярского края 35% рассказали, что заводили романы на работе.

Как нам рассказали в hh.ru, чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента — 53% опрошенных из сферы, работники сферы туризма и ресторанов — 42% и менеджеры по продажам — 41%.

Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования — только 21%.

59% из тех красноярцев, у кого был роман на работе, поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 41% — несколько раз. Четверть служебных романов в итоге приводила к увольнениям. При этом близкие отношения между коллегами редко заканчиваются созданием семьи — 67% из тех, у кого были романы на работе, в итоге расстались. Поженились только 16%, но 3% из них уже успели развестись.

Почти половина — 47% красноярцев — считают, что у романов между коллегами нет никаких плюсов. Однако, 30% отмечают, что в такой паре всегда есть общие темы для разговора, 13% — что можно проводить вместе больше времени, 10% — что такие отношения помогают построить карьеру, а 5% уверены, что в таких парах меньше поводов для ревности.

При этом 43% считают, что тесные отношения на работе являются поводом для сплетен, а 32% уверены, что так люди быстро устают друг от друга. 28% опрошенных говорят, что это мешает строить карьеру.

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