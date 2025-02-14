А вы бы начали СВО? Красноярских студентов просят пройти «странный» опрос

Второй студент обратился в редакцию в феврале и поделился уже пятью вопросами с опроса, среди них: «Как вы относитесь к решению о проведении СВО», «Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале СВО, то как бы вы поступили?» «Планируете ли вы заводить детей после окончания вуза?». Также есть вопросы о родине и об отношении к тем, «кто придерживается иных политических взглядов».