А вы бы начали СВО? Красноярских студентов просят пройти «странный» опрос

Posted 14 февраля, 04:08
Published 14 февраля, 04:08
Modified 14 февраля, 06:41
Updated 14 февраля, 06:41
В редакцию «Проспекта Мира» с такими сообщениями обратились два студента. Первый написал еще в ноябре 2024 года и отметил лишь один вопрос: «Как вы считаете, президент Владимир Путин работает на своем посту хорошо или плохо? Его работа в последнее время улучшается, ухудшается или не меняется?»
Второй студент обратился в редакцию в феврале и поделился уже пятью вопросами с опроса, среди них: «Как вы относитесь к решению о проведении СВО», «Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале СВО, то как бы вы поступили?» «Планируете ли вы заводить детей после окончания вуза?». Также есть вопросы о родине и об отношении к тем, «кто придерживается иных политических взглядов».
В пресс-службе СФУ нам сообщили, что это социологические исследования федерального уровня, в которых также участвуют университеты, а сам опрос — добровольный.
«Подобные регулярные социологические исследования федерального уровня для изучения мнения граждан России периодически проводятся. Университеты (как СФУ, так и другие вузы) не являются исключением. Опрос добровольный, участники отвечают на вопросы по желанию», — сообщили «ПМ» в пресс-службе университета.