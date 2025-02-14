prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:08

Published 14 февраля, 04:08

Modified 14 февраля, 06:41

Updated 14 февраля, 06:41

Студентов СФУ спрашивают, отменили бы они СВО, если бы вернулись в прошлое

А вы бы начали СВО? Красноярских студентов просят пройти «странный» опрос

14 февраля 2025, 04:08
Фото: СФУ.

Студентов СФУ спрашивают, отменили бы они СВО, если бы вернулись в прошлое

Студенты СФУ рассказали, что преподаватели просят пройти их «странные опросы» с «провокационными вопросами».

В редакцию «Проспекта Мира» с такими сообщениями обратились два студента. Первый написал еще в ноябре 2024 года и отметил лишь один вопрос: «Как вы считаете, президент Владимир Путин работает на своем посту хорошо или плохо? Его работа в последнее время улучшается, ухудшается или не меняется?»

Фото: читатель prmira.ru

Второй студент обратился в редакцию в феврале и поделился уже пятью вопросами с опроса, среди них: «Как вы относитесь к решению о проведении СВО», «Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале СВО, то как бы вы поступили?» «Планируете ли вы заводить детей после окончания вуза?». Также есть вопросы о родине и об отношении к тем, «кто придерживается иных политических взглядов».

Фото: читатель prmira.ru

В пресс-службе СФУ нам сообщили, что это социологические исследования федерального уровня, в которых также участвуют университеты, а сам опрос — добровольный.

«Подобные регулярные социологические исследования федерального уровня для изучения мнения граждан России периодически проводятся. Университеты (как СФУ, так и другие вузы) не являются исключением. Опрос добровольный, участники отвечают на вопросы по желанию», — сообщили «ПМ» в пресс-службе университета.
Читайте также:
Глава полиции заявил, что в Красноярском крае нет «протестного движения»«Рожать в 13»: как красноярцы отнеслись к предложению властей платить за ранние родыВ Красноярске сделают парк с зоной СВО и аллеями для «патриотического воспитания»
#Владислав Савончик#Красноярск#Исследование#Путин#Студенты#СФУ#СВО#Опрос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика