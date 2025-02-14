prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 03:00

Published 14 февраля, 03:00

Modified 14 февраля, 03:00

Updated 14 февраля, 03:00

ДОМ. РФ реализует на аукционе недвижимость под офисы или гостиницу в Красноярском крае

ДОМ. РФ реализует на аукционе недвижимость под офисы или гостиницу в Красноярском крае

14 февраля 2025, 03:00
Фото: АО «ДОМ.РФ».
Реклама. АО «ДОМ.РФ». erid: 2W5zFHLqp48
ДОМ.РФ реализует на торгах имущественный комплекс в Центральном районе Железногорска (Красноярский край). В состав лота входят: аренда участков общей площадью 0,87 га и продажа объектов недвижимости площадью 13 тыс. кв. м.

Имущество может быть использовано для размещения офисного центра или торгового центра, гостиницы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 апреля. Аукцион пройдёт 11 апреля. Начальная цена лота — 58,89 млн рублей.

Имущественный комплекс находится на пересечении ул. Свердлова и Парковой (д. 5/гар. 28). Ранее здесь располагался филиал Красноярского промышленного колледжа НИЯУ «МИФИ». Выход из здания — на ул. Советская, главную магистраль города. Окружение представлено многоквартирной жилой застройкой, объектами социальной инфраструктуры и административными зданиями. По соседству находятся несколько торговых центров районного формата, точки общепита, больничный городок и городской суд. В 100 м — вход в парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Остановка общественного транспорта «Техникум» — непосредственно рядом с объектом. Расстояние до автостанции составляет 1 км, до Красноярска — около 40 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Красноярском крае. В ноябре 2024 года за 11,9 млн рублей был реализован имущественный комплекс в Ачинске. В августе прошлого года помещения общей площадью 910,5 кв. м в центре Красноярска были проданы за 32,67 млн рублей. Ранее в краевой столице за 100,26 млн рублей реализовали имущественный комплекс.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика