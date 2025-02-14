ДОМ. РФ реализует на аукционе недвижимость под офисы или гостиницу в Красноярском крае

Posted 14 февраля, 03:00
Published 14 февраля, 03:00
Modified 14 февраля, 03:00
Updated 14 февраля, 03:00
Имущество может быть использовано для размещения офисного центра или торгового центра, гостиницы.
Заявки на участие в торгах принимаются до 7 апреля. Аукцион пройдёт 11 апреля. Начальная цена лота — 58,89 млн рублей.
Имущественный комплекс находится на пересечении ул. Свердлова и Парковой (д. 5/гар. 28). Ранее здесь располагался филиал Красноярского промышленного колледжа НИЯУ «МИФИ». Выход из здания — на ул. Советская, главную магистраль города. Окружение представлено многоквартирной жилой застройкой, объектами социальной инфраструктуры и административными зданиями. По соседству находятся несколько торговых центров районного формата, точки общепита, больничный городок и городской суд. В 100 м — вход в парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Остановка общественного транспорта «Техникум» — непосредственно рядом с объектом. Расстояние до автостанции составляет 1 км, до Красноярска — около 40 км.
ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Красноярском крае. В ноябре 2024 года за 11,9 млн рублей был реализован имущественный комплекс в Ачинске. В августе прошлого года помещения общей площадью 910,5 кв. м в центре Красноярска были проданы за 32,67 млн рублей. Ранее в краевой столице за 100,26 млн рублей реализовали имущественный комплекс.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».