ДОМ. РФ реализует на аукционе недвижимость под офисы или гостиницу в Красноярском крае

Имущественный комплекс находится на пересечении ул. Свердлова и Парковой (д. 5/гар. 28). Ранее здесь располагался филиал Красноярского промышленного колледжа НИЯУ «МИФИ». Выход из здания — на ул. Советская, главную магистраль города. Окружение представлено многоквартирной жилой застройкой, объектами социальной инфраструктуры и административными зданиями. По соседству находятся несколько торговых центров районного формата, точки общепита, больничный городок и городской суд. В 100 м — вход в парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Остановка общественного транспорта «Техникум» — непосредственно рядом с объектом. Расстояние до автостанции составляет 1 км, до Красноярска — около 40 км.