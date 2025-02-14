Ефимов: С 2020 года в Москве построили 58 спортобъектов на средства инвесторов

Posted 14 февраля, 16:42
Published 14 февраля, 16:42
Modified 14 февраля, 16:42
Updated 14 февраля, 16:42
По словам заместителя мэра, всего за пять лет в столице построили 58 объектов спортивной инфраструктуры за счет привлечения инвесторских средств. Общая площадь этих спортивных объектов составляет примерно 480 тысяч квадратных метров. За один минувший год в Москве на средства внебюджетного финансирования было возведено 11 знаковых объектов и районных физкультурно-оздоровительных комплексов. Их общая площадь превышает 64 тысячи квадратных метров. В список новых зданий спортивной инфраструктуры вошли многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью почти 33 тысячи квадратных метров, современный ФОК с бассейном в районе Новокосино площадью 5,3 тысячи квадратных метров и ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» площадью почти 25 тысяч квадратных метров.
Как пишет mos.ru, появление в столице современных объектов инфраструктуры спорта способствует повышению разнообразия досуга москвичей в разных районах города. При этом жители демонстрируют рост интереса к активному образу жизни.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году в районе Южное Бутово открылся современный спорткомплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров. В нем расположены бассейны для детей и взрослых, банный комплекс, а также залы для занятий на тренажерах и кроссфит-тренировок. Кроме того, в минувшем году в в Щербинке заработал ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены каток, три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров и один зал для занятий борьбой.
Строительство всех объектов инфраструктуры спорта производится под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. За время строительства 11 новых объектов Мосгосстройнадзор осуществил порядка 90 проверочных выездов. Согласно их результатам были составлены заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации, а затем получены разрешения на их ввод в эксплуатацию. Самый масштабный проект строительства ФОКа был реализован в северной части города на Базовской улице. На территории нового четырехэтажного спортивного комплекса есть подземный паркинг на 66 машино-мест. Здание со спортивными залами и четырьмя бассейнами расположено на площади 14,3 тысячи квадратных метров.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2011 года в столице построили 327 спортивных объектов, 168 из которых возведены с привлечением средств инвесторов.