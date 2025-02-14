Ефимов: С 2020 года в Москве построили 58 спортобъектов на средства инвесторов

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году в районе Южное Бутово открылся современный спорткомплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров. В нем расположены бассейны для детей и взрослых, банный комплекс, а также залы для занятий на тренажерах и кроссфит-тренировок. Кроме того, в минувшем году в в Щербинке заработал ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены каток, три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров и один зал для занятий борьбой.