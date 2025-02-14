Экс-дилера «Тойоты» Александра Кангуна выпустили по УДО, а потом вернули в колонию

Суд приговорил Кангуна к 4 годам колонии общего режима по статье о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК). Его обвиняли в том, что он заключал предварительные соглашения и договоры купли-продажи с клиентами, но обязательства по оплаченным сделкам не выполнял. Пострадали 187 покупателей на сумму около 414 млн рублей. Ущерб возместил импортер, компания «Тойота Мотор». Свою вину Кангун не признал и заявил, что это были авансовые платежи, которые производились с согласия покупателя.