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Posted 14 февраля, 05:49

Published 14 февраля, 05:49

Modified 14 февраля, 06:55

Updated 14 февраля, 06:55

Экс-дилера «Тойоты» Александра Кангуна выпустили по УДО, а потом вернули в колонию

Экс-дилера «Тойоты» Александра Кангуна выпустили по УДО, а потом вернули в колонию

14 февраля 2025, 05:49
Фото: прокуратура Красноярского края.
В августе 2023 года Советский районный суд Красноярска признал бывшего дилера Тoyota и Lexus Александра Кангуна виновным в обмане клиентов на 414 миллионов рублей. В декабре 2024 года его освободили по УДО, но затем суд снова отправил его в колонию.

Суд приговорил Кангуна к 4 годам колонии общего режима по статье о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК). Его обвиняли в том, что он заключал предварительные соглашения и договоры купли-продажи с клиентами, но обязательства по оплаченным сделкам не выполнял. Пострадали 187 покупателей на сумму около 414 млн рублей. Ущерб возместил импортер, компания «Тойота Мотор». Свою вину Кангун не признал и заявил, что это были авансовые платежи, которые производились с согласия покупателя.

18 января 2024 года Красноярский краевой суд проверил приговор в апелляционном порядке: жалобы адвокатов отклонили, и приговор вступил в силу.

Через три месяца, в апреле 2024 года, суд заменил неотбытое наказание на принудительные работы в исправительном центре, а ещё через четыре месяца Кангун обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Как отметили в прокуратуре, участвующий в деле прокурор возражал против УДО — Кангун якобы не принял мер к возмещению ущерба, положительно себя не зарекомендовал, а иных оснований для УДО не имелось. Однако Советский районный суд 11 декабря 2024 года удовлетворил ходатайство Кангуна — он был выпущен на свободу.

Краевой суд отменил постановление этого суда и решение об УДО. Кангуна отправили в колонию для полного отбытия срока наказания.

После освобождения из колонии экс-дилер ещё 2,5 года не сможет занимать ряд должностей в фирмах по торговле автомобилями.

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