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Posted 14 февраля, 03:01

Published 14 февраля, 03:01

Modified 14 февраля, 03:01

Updated 14 февраля, 03:01

Экс-мэру Минусинска и его заму предъявили обвинение в превышении полномочий

Экс-мэру Минусинска и его заму предъявили обвинение в превышении полномочий

14 февраля 2025, 03:01
Фото: t.me/Apervukhin_minusinsk.
В Красноярском крае следствие предъявило обвинение экс-мэру Минусинска Андрею Первухину и его бывшему заму Елене Грязевой. Их обвиняют в превышении полномочий при выполнении контракта по вывозу ТКО.

В ноябре 2020 года МУП Минусинска «Минусинское городское хозяйство» заключило договор с коммерческой компанией на оказание услуг по сбору и перевозке ТКО.

По версии следствия, в 2023 году МУП не полностью оплатило работы, из-за чего образовался долг более чем на 50 миллионов рублей. В июле того же года компания приостановила деятельность из-за задолженности и уведомила об этом муниципальное предприятие.

Как считает следствие, экс-мэр Минусинска Андрей Первухин поручил директору МУП не оплачивать долг и заключить договор с другим перевозчиком.

В сентябре 2023 года руководитель МУП получил заявление о банкротстве из-за задолженностей по налогам более чем на 28 миллионов рублей.

В октябре администрация выделила муниципальному предприятию 40 миллионов рублей на погашение долгов, в том числе перед коммерческой компанией.

Однако, считают следователи, бывший глава Минусинска поручил своему заместителю Елене Грязевой убрать компанию из списка получателей субсидии. Впоследствии она распределила деньги между перевозчиками ТКО, задолженность перед которыми не попадала под цели субсидии.

В итоге больше 15 миллионов рублей потратили в нецелевом порядке. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «г» часть 3 статья 286 УК РФ).

Сейчас Андрей Первухин и Елена Грязева находятся под подпиской о невыезде.

Андрей Первухин занимал пост мэра Минусинска с марта 2019 по май 2024 года. В 2024 году проводился конкурс по избранию мэра, но ни один кандидат не подал заявку на участие.

По этой причине депутаты были вынуждены продлить срок подачи документов на 20 дней — до 25 апреля. 8 мая 2024 года главой Минусинска стал Дмитрий Меркулов. Ранее он занимал пост руководителя администрации с 2012 по 2014 год.

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