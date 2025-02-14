Гинеколог заявил, что беременеть надо после первого секса. Красноярцы негодуют

Когда отрывок с этим высказыванием разошелся по сети, Коган заявил, что не предлагал девушкам рожать в 16, а слова вырвали из контекста. Он якобы лишь утверждал, что большой промежуток времени между первым сексом и родами грозит осложнениями — по его словам, возрастает шанс заразиться инфекциями.