Гинеколог заявил, что беременеть надо после первого секса. Красноярцы негодуют

Posted 14 февраля, 10:06
Published 14 февраля, 10:06
Modified 14 февраля, 10:08
Updated 14 февраля, 10:08
Коган выступал на конференции «Перинатальная медицина» в Санкт-Петербурге. Он рассказывал о статистике:
«Дебют или начало половой жизни — 16 лет, в среднем, а первые роды — 30-32. Сокращение этого промежутка между первым половым актом и родами. Первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами», — заявил акушер-гинеколог Игорь Коган.
Когда отрывок с этим высказыванием разошелся по сети, Коган заявил, что не предлагал девушкам рожать в 16, а слова вырвали из контекста. Он якобы лишь утверждал, что большой промежуток времени между первым сексом и родами грозит осложнениями — по его словам, возрастает шанс заразиться инфекциями.
Многие красноярцы в соцсетях стали критиковать гинеколога. Некоторым не понравилось и уточнение Когана к своим словам на конференции:
«А с каких пор статистический шанс со временем чем-то заразиться, что далеко не факт, влияет на какие-то осложнения? Или при первом сексе девушки магически защищены от любой заразы, а потом защита уже не работает?».
«Как же задолбали они в трусы народа лезть и указывать, как, с кем, когда и сколько. Пусть сначала свои проблемы решат с головой».
«Мне нравится как мужики рассуждают о рода. Какие, интересно узнать, осложнения происходят в промежутке между сексом и родами? Подлечились бы лучше, прежде чем что то говорить».
Другие просто говорили, что слишком рано рожать — не нормально.
«Зачем детям рожать детей? На чьи плечи ляжет забота о новорожденных? На папу с мамой? У которых, в большинстве своём, и так проблем хватает».
«В 16 еще сами дети: не спросить, не подумать не умеют. И что они в 16 уже работают? Ребенка прокормят и воспитают?»
«Сама ещё ребенок… И куда ещё ребенка рожать…».
Кто-то писал, что в принципе говорить, когда нужно рожать — неправильно.
«Семья должна создаваться осознанно, а не ради ваших статистик и выплат. Неважно какой возраст! Кто как хочет и готов тот так и создаёт!»
«ПМ» поговорил об этой теме с красноярским гинекологом с 23-летним стажем. По её словам, в раннем возрасте, до 18 лет, у женщины еще не до конца сформирована репродуктивная система.
«Это будут осложнения в самих родах и после. Матка еще недостаточно созревшая, чтобы сокращаться во время родов — поэтому может быть слабая родовая деятельность, а после родов могут быть обильные кровотечения из-за этого».
Кроме того, нервная система тоже до конца не сформирована, что влияет «на готовность стать матерью», и может вызвать психологические проблемы в дальнейшем.
С точки зрения физиологии, уточняет гинеколог, примерный оптимальный возраст для рождения первого ребенка от 18 до 26 лет. Но, она уточняет, что с психологической точки зрения всё индивидуально.