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Posted 14 февраля, 03:50

Published 14 февраля, 03:50

Modified 14 февраля, 03:52

Updated 14 февраля, 03:52

Красноярские производители представили инновации для малоэтажного строительства

Красноярские производители представили инновации для малоэтажного строительства

14 февраля 2025, 03:50
Фото: Сергей Филинин.
В Красноярске обсудили развитие малоэтажного строительства на деловой площадке Союза промышленников и предпринимателей. Завод «Про-Ток» представил решения для энергоснабжения коттеджных поселков, включая модернизированные подстанции и проекты энергогенерации.

На встрече в СППКК ключевым участником стал завод «Про-Ток», который специализируется на производстве трансформаторных подстанций. В 2024 году предприятие присоединилось к межотраслевому проекту «Промдиз», чтобы обновить дизайн киосковых подстанций, востребованных в коттеджных поселках. Совместно с московскими дизайнерами оборудование стало не только функциональным, но и эстетически современным.

Фото: Про-Ток

Второе направление, которое сегодня развивает «Про-Ток», это проектирование энергогенерирующих поселков. Директор завода Анна Жираткова говорит: домостроение, особенно малоэтажное, требует разветвленной сети электроснабжения. И сетевые компании не всегда оперативно справляются с растущим объемом запросов на подключение. «В этих условиях мы считаем поселки, которые сами генерируют энергию за счет альтернативных источников, своевременным и актуальным решением», — уточняет она.

Фото: Про-Ток

Тематические деловые площадки с презентацией продукции местных производителей Союз промышленников и предпринимателей края проводит регулярно. В СППКК подчеркивают: такая практика создает условия для продвижения товаров на потребительский рынок, установления прямые контакты между товаропроизводителями и потребителями, содействует повышению репутации регионального бренда.

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