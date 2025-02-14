Красноярские производители представили инновации для малоэтажного строительства

Posted 14 февраля, 03:50
Published 14 февраля, 03:50
Modified 14 февраля, 03:52
Updated 14 февраля, 03:52
На встрече в СППКК ключевым участником стал завод «Про-Ток», который специализируется на производстве трансформаторных подстанций. В 2024 году предприятие присоединилось к межотраслевому проекту «Промдиз», чтобы обновить дизайн киосковых подстанций, востребованных в коттеджных поселках. Совместно с московскими дизайнерами оборудование стало не только функциональным, но и эстетически современным.
Второе направление, которое сегодня развивает «Про-Ток», это проектирование энергогенерирующих поселков. Директор завода Анна Жираткова говорит: домостроение, особенно малоэтажное, требует разветвленной сети электроснабжения. И сетевые компании не всегда оперативно справляются с растущим объемом запросов на подключение. «В этих условиях мы считаем поселки, которые сами генерируют энергию за счет альтернативных источников, своевременным и актуальным решением», — уточняет она.
Тематические деловые площадки с презентацией продукции местных производителей Союз промышленников и предпринимателей края проводит регулярно. В СППКК подчеркивают: такая практика создает условия для продвижения товаров на потребительский рынок, установления прямые контакты между товаропроизводителями и потребителями, содействует повышению репутации регионального бренда.