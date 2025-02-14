Красноярские производители представили инновации для малоэтажного строительства

Второе направление, которое сегодня развивает «Про-Ток», это проектирование энергогенерирующих поселков. Директор завода Анна Жираткова говорит: домостроение, особенно малоэтажное, требует разветвленной сети электроснабжения. И сетевые компании не всегда оперативно справляются с растущим объемом запросов на подключение. «В этих условиях мы считаем поселки, которые сами генерируют энергию за счет альтернативных источников, своевременным и актуальным решением», — уточняет она.