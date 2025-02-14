Красноярского бизнесмена назначили замминистра цифрового развития края

Posted 14 февраля, 01:43
Published 14 февраля, 01:43
Modified 14 февраля, 03:05
Updated 14 февраля, 03:05
Уточняется, что трудовой договор с Сергеевым заключили на один год. Он будет отвечать за реализацию программы «Научно-технологическое развитие Красноярского края 2025-2030».
Анатолий Сергеев родился в 1972 году. Является основателем предприятия «Базис-ТМ», которое превратилось в группу компаний «СибитSystems». Это одна из ведущих IT-компаний в СФО.
Позже Сергеев запустил проект «Точка кипения — Красноярск». С 2022 года бизнесмен стал региональным координатором федерального проекта «Цифровая Россия».
В своих соцсетях Сергеев сообщил, что продолжит работу регионального координатора проекта. Однако он решил покинуть другие проекты.