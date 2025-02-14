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Posted 14 февраля, 01:43

Published 14 февраля, 01:43

Modified 14 февраля, 03:05

Updated 14 февраля, 03:05

Красноярского бизнесмена назначили замминистра цифрового развития края

Красноярского бизнесмена назначили замминистра цифрового развития края

14 февраля 2025, 01:43
Фото: соцсети Анатолия Сергеева.
Анатолий Сергеев стал заместителем министра цифрового развития Красноярского края. Распоряжение появилось на сайте краевого правительства.

Уточняется, что трудовой договор с Сергеевым заключили на один год. Он будет отвечать за реализацию программы «Научно-технологическое развитие Красноярского края 2025-2030».

Анатолий Сергеев родился в 1972 году. Является основателем предприятия «Базис-ТМ», которое превратилось в группу компаний «СибитSystems». Это одна из ведущих IT-компаний в СФО.

Позже Сергеев запустил проект «Точка кипения — Красноярск». С 2022 года бизнесмен стал региональным координатором федерального проекта «Цифровая Россия».

В своих соцсетях Сергеев сообщил, что продолжит работу регионального координатора проекта. Однако он решил покинуть другие проекты.

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