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Posted 14 февраля, 11:08

Published 14 февраля, 11:08

Modified 14 февраля, 11:42

Updated 14 февраля, 11:42

Красноярцы стоят в 7-балльных пробках и опаздывают на свидания

Красноярцы стоят в 7-балльных пробках и опаздывают на свидания

14 февраля 2025, 11:08
Фото: 24oko.ru/city.
В пятницу, 14 февраля, Красноярск сковали пробки — заторы есть во всех районах города.

По данным сервиса 2ГИС, к 18:00 красноярские дороги сковали 7-балльные пробки.

Фото: 2gis.ru

Сильные заторы наблюдаются на проспектах Свободный, улицах Копылова, Партизана Железняка, Брянской, Вейнбаума, Маерчака и других. Еще движение затруднено на 9 Мая, Авиаторов, 78 Добровольческой бригады, на Северном шоссе.

Фото: 24oko.ru/city

Некоторые водители жалуются, что опаздывают на свидание.

Фото: 2gis.ru

Другие в пробках просто шутят, желают «всем любви», грустят и жалуются на опоздание в другие места.

Фото: 2gis.ru

На Маерчака водители жалуются на рабочих, которые перекрыли правую полосу, сообщает радио «Красноярск Главный».

Фото: «Красноярск Главный»
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