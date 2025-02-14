Красноярцы стоят в 7-балльных пробках и опаздывают на свидания

Posted 14 февраля, 11:08
Published 14 февраля, 11:08
Modified 14 февраля, 11:42
Updated 14 февраля, 11:42
По данным сервиса 2ГИС, к 18:00 красноярские дороги сковали 7-балльные пробки.
Сильные заторы наблюдаются на проспектах Свободный, улицах Копылова, Партизана Железняка, Брянской, Вейнбаума, Маерчака и других. Еще движение затруднено на 9 Мая, Авиаторов, 78 Добровольческой бригады, на Северном шоссе.
Некоторые водители жалуются, что опаздывают на свидание.
Другие в пробках просто шутят, желают «всем любви», грустят и жалуются на опоздание в другие места.
На Маерчака водители жалуются на рабочих, которые перекрыли правую полосу, сообщает радио «Красноярск Главный».