Красноярцы замерзают в БСМП. Окна в палатах продувает во время сильного ветра

Posted 14 февраля, 07:07
Published 14 февраля, 07:07
Modified 14 февраля, 12:12
Updated 14 февраля, 12:12
Жалобу опубликовали в телеграм-канале «Говори на ТВК». К посту приложили фото, на котором окно попытались закрыть шторой, бутылками и стулом.
«Вот так пациенты спасаются от ветра в БСМП. Врачи хорошие, а вот окна не очень», — рассказала автор фото.
Как объяснили в БСМП журналистам, о такой проблеме им уже сообщали пациенты. Планируется поэтапная замена окон. В какой срок это планируют сделать, не уточнили.
Ранее замглавврача БСМП Людмила Торопова в разговоре с «ПМ» уточняла, что оставить жалобу или получить ответ на свой вопрос по поводу работы больницы можно по телефону приемных или контролирующих органов, которые указаны на сайте больницы и вывешены в самом учреждении.