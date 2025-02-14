Красноярцы замерзают в БСМП. Окна в палатах продувает во время сильного ветра

В марте 2023 года нейрохирурга БСМП и экс-депутата горсовета Игоря Гринева

до должности санитара. Сам он

это с политическим давлением на него. В 2021 году он был инициатором скандала,

, что операции в больнице якобы проводят строительной дрелью из-за недостатка профильных инструментов. В самом учреждении эти обвинения

.