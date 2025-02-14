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Posted 14 февраля, 07:07

Published 14 февраля, 07:07

Modified 14 февраля, 12:12

Updated 14 февраля, 12:12

Красноярцы замерзают в БСМП. Окна в палатах продувает во время сильного ветра

Красноярцы замерзают в БСМП. Окна в палатах продувает во время сильного ветра

14 февраля 2025, 07:07
Фото: 2gis.ru.
Красноярцы пожаловались, что мерзнут в палатах больницы скорой медицинской помощи из-за окон, которые продувает.

Жалобу опубликовали в телеграм-канале «Говори на ТВК». К посту приложили фото, на котором окно попытались закрыть шторой, бутылками и стулом.

«Вот так пациенты спасаются от ветра в БСМП. Врачи хорошие, а вот окна не очень», — рассказала автор фото.
Фото: ТВК

Как объяснили в БСМП журналистам, о такой проблеме им уже сообщали пациенты. Планируется поэтапная замена окон. В какой срок это планируют сделать, не уточнили.

Ранее замглавврача БСМП Людмила Торопова в разговоре с «ПМ» уточняла, что оставить жалобу или получить ответ на свой вопрос по поводу работы больницы можно по телефону приемных или контролирующих органов, которые указаны на сайте больницы и вывешены в самом учреждении.

  • БСМП попадала в топ худших больниц по отзывам на 2ГИС. Люди жаловались на «ужасное» отношение и еду. Но многие благодарили врачей за быструю помощь и грамотные консультации.
  • В октябре 2023 года мы публиковали истории красноярцев, которые остались недовольны оказанной в БСМП помощью.
  • В марте 2023 года нейрохирурга БСМП и экс-депутата горсовета Игоря Гринева понизили до должности санитара. Сам он связывал это с политическим давлением на него. В 2021 году он был инициатором скандала, заявив, что операции в больнице якобы проводят строительной дрелью из-за недостатка профильных инструментов. В самом учреждении эти обвинения отрицали.
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