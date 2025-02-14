МТС развернула сеть LTE в деревнях и селах Назаровского района

Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE для жителей шести населенных пунктов Назаровского района Красноярского края. Более двух тысяч человек получили доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету.

Сетью LTE теперь могут пользоваться жители Ярлыково, Медведска и Новой Соксы, поселков Красногорский и Предгорный, а также села Большой Сереж. «Мы постоянно развиваем сеть в Красноярском крае: и в городах, и в сельской местности. Так, за прошлый год наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Обновление сети коснулось и столицы Назаровского района, где мы усилили 4G — в районе улиц Суворова, Чехова, Арбузова, микрорайонов Строителей и Бор, где располагаются школы, техникумы, больницы, многофункциональные центры, магазины и автобазы», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.