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Posted 14 февраля, 02:00

Published 14 февраля, 02:00

Modified 14 февраля, 02:00

Updated 14 февраля, 02:00

МТС развернула сеть LTE в деревнях и селах Назаровского района

МТС развернула сеть LTE в деревнях и селах Назаровского района

14 февраля 2025, 02:00
Фото: МТС.
Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE для жителей шести населенных пунктов Назаровского района Красноярского края. Более двух тысяч человек получили доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету.

Сетью LTE теперь могут пользоваться жители Ярлыково, Медведска и Новой Соксы, поселков Красногорский и Предгорный, а также села Большой Сереж.

«Мы постоянно развиваем сеть в Красноярском крае: и в городах, и в сельской местности. Так, за прошлый год наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Обновление сети коснулось и столицы Назаровского района, где мы усилили 4G — в районе улиц Суворова, Чехова, Арбузова, микрорайонов Строителей и Бор, где располагаются школы, техникумы, больницы, многофункциональные центры, магазины и автобазы», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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