Норильские металлурги помогут создать студенческий кампус с технопарком в Забайкалье

Posted 14 февраля, 09:51
Published 14 февраля, 09:51
Modified 14 февраля, 09:53
Updated 14 февраля, 09:53
В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медакадемии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета.
На базе нового центра будут готовить специалистов по новым образовательным программам. Ключевыми специализациями станут горное дело, транспортно-логистические системы, медицина, гуманитарные технологии. Также помимо высшего образования, можно будет получить дополнительное профессиональное.
«Мы рассчитываем, что кампус позволит сформировать кадровый резерв. Строительство в Чите кампуса мирового уровня позволит сформировать современный центр компетенций, в том числе в добывающей отрасли», — отметил первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
Плановое количество обучающихся — 5 тысяч человек. В кампус войдут учебный корпус с технопарком, ИТ-парком и коворкингами, конгрессно-выставочный комплекс, общежития и гостиница, спортивный комплекс и административный корпус.
«Забайкалье — место с большим количеством запасов и проектов по горной добыче. При этом мы являемся главной точкой взаимодействия России и Китая. Все это влияет на наше качество жизни, нашу экономику. Поэтому мы создаем в крае такой университетский кампус, который нацелен на решение технологических, исследовательских, научных вызовов и обеспечение кадрами», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов