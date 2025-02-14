Норильские металлурги помогут создать студенческий кампус с технопарком в Забайкалье

«Норникель» стал одним из партнеров будущего международного кампуса в Забайкальском крае. Партнеры выделят на создание образовательного центра более 3 млрд рублей до 2028 года. При этом основную часть финансирования для строительства планируется привлечь за счет бюджетных средств.

В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медакадемии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета. На базе нового центра будут готовить специалистов по новым образовательным программам. Ключевыми специализациями станут горное дело, транспортно-логистические системы, медицина, гуманитарные технологии. Также помимо высшего образования, можно будет получить дополнительное профессиональное. «Мы рассчитываем, что кампус позволит сформировать кадровый резерв. Строительство в Чите кампуса мирового уровня позволит сформировать современный центр компетенций, в том числе в добывающей отрасли», — отметил первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин. Плановое количество обучающихся — 5 тысяч человек. В кампус войдут учебный корпус с технопарком, ИТ-парком и коворкингами, конгрессно-выставочный комплекс, общежития и гостиница, спортивный комплекс и административный корпус. «Забайкалье — место с большим количеством запасов и проектов по горной добыче. При этом мы являемся главной точкой взаимодействия России и Китая. Все это влияет на наше качество жизни, нашу экономику. Поэтому мы создаем в крае такой университетский кампус, который нацелен на решение технологических, исследовательских, научных вызовов и обеспечение кадрами», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов