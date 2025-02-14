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Posted 14 февраля, 08:23

Published 14 февраля, 08:23

Modified 14 февраля, 12:09

Updated 14 февраля, 12:09

Командир полка ДПС Красноярска брал взятки запчастями для своей «БМВ»

Командир полка ДПС Красноярска брал взятки запчастями для своей «БМВ»

14 февраля 2025, 08:23
Фото: Пресс-служба МВД Красноярского края.
Против бывшего командира полка городской ДПС Владимира Евсеенко возбудили третье уголовное дело о взятке. Его подозревают в получении взятки запчастями для своей «БМВ».

По версии следствия, с марта 2023 по апрель 2024 года полицейский получал от представителя коммерческой компании частями взятку в виде автозапчастей для своего автомобиля «БМВ» на сумму 216 тысяч рублей. За это полицейский способствовал, чтобы водителей снегоболотоходов компании не штрафовали при нарушениях ПДД.

В конце декабря против Евсеенко возбудили уголовные дела по частям 3 и 5 статьи 290 УК РФ — по двум эпизодам получения взяток в виде строительных материалов для своего дома на 440 тысяч рублей.

В январе его уволили из полиции, уточнили «Проспекту Мира» в СК. Сейчас экс-полицейский находится под стражей.

  • Ранее бывшему начальнику ГИБДД Красноярского края Андрею Сиротинину предъявили обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он получал деньги за присвоение автономеров и незаконные указания.
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#Владислав Савончик#Город#Люди#Общество#Коррупция#Взятка
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