Командир полка ДПС Красноярска брал взятки запчастями для своей «БМВ»

По версии следствия, с марта 2023 по апрель 2024 года полицейский получал от представителя коммерческой компании частями взятку в виде автозапчастей для своего автомобиля «БМВ» на сумму 216 тысяч рублей. За это полицейский способствовал, чтобы водителей снегоболотоходов компании не штрафовали при нарушениях ПДД.