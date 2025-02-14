Командир полка ДПС Красноярска брал взятки запчастями для своей «БМВ»

Posted 14 февраля, 08:23
Published 14 февраля, 08:23
Modified 14 февраля, 12:09
Updated 14 февраля, 12:09
По версии следствия, с марта 2023 по апрель 2024 года полицейский получал от представителя коммерческой компании частями взятку в виде автозапчастей для своего автомобиля «БМВ» на сумму 216 тысяч рублей. За это полицейский способствовал, чтобы водителей снегоболотоходов компании не штрафовали при нарушениях ПДД.
В конце декабря против Евсеенко возбудили уголовные дела по частям 3 и 5 статьи 290 УК РФ — по двум эпизодам получения взяток в виде строительных материалов для своего дома на 440 тысяч рублей.
В январе его уволили из полиции, уточнили «Проспекту Мира» в СК. Сейчас экс-полицейский находится под стражей.