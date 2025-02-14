ПСБ в Красноярском крае на 31% нарастил объем вкладов от физических лиц

Posted 14 февраля, 06:00
Published 14 февраля, 06:00
Modified 14 февраля, 06:00
Updated 14 февраля, 06:00
«Вклады и накопительные счета — это два ключевых инструмента для сбережения и приумножения средств, которые предлагают банки. В прошлом году высокая ключевая ставка усилила к ним интерес со стороны физлиц. Доходность у вкладов обычно выше, чем у накопительных счетов, поэтому среди розничных клиентов депозиты пользуются большим спросом. Накопительные счета выбирают вкладчики, которым нужна возможность пополнять и снимать средства без потери процентов», — рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Красноярске Мария Баташова.
ПСБ предлагает клиентам широкую линейку сберегательных решений, в числе которых есть продукты с капитализацией, возможностью пополнения и снятия денег, повышенные ставки для новых клиентов, владельцев зарплатных карт и пенсионеров.