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Posted 14 февраля, 06:00

Published 14 февраля, 06:00

Modified 14 февраля, 06:00

Updated 14 февраля, 06:00

ПСБ в Красноярском крае на 31% нарастил объем вкладов от физических лиц

ПСБ в Красноярском крае на 31% нарастил объем вкладов от физических лиц

14 февраля 2025, 06:00
Фото: ПСБ.
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В 2024 году ПСБ на 31% нарастил объем денежных средств на срочных вкладах физлиц и на 10% объем денежных средств на накопительных счетах в Красноярском крае. В общем объеме привлеченных средств вкладчиков доля депозитов составила 63%, а оставшиеся 37% пришлись на накопительные счета.
«Вклады и накопительные счета — это два ключевых инструмента для сбережения и приумножения средств, которые предлагают банки. В прошлом году высокая ключевая ставка усилила к ним интерес со стороны физлиц. Доходность у вкладов обычно выше, чем у накопительных счетов, поэтому среди розничных клиентов депозиты пользуются большим спросом. Накопительные счета выбирают вкладчики, которым нужна возможность пополнять и снимать средства без потери процентов», — рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Красноярске Мария Баташова.

ПСБ предлагает клиентам широкую линейку сберегательных решений, в числе которых есть продукты с капитализацией, возможностью пополнения и снятия денег, повышенные ставки для новых клиентов, владельцев зарплатных карт и пенсионеров.

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