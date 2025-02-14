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Posted 14 февраля, 12:52

Published 14 февраля, 12:52

Modified 14 февраля, 12:54

Updated 14 февраля, 12:54

Публикуем топ мест для свиданий в Красноярске по отзывам жителей

Публикуем топ мест для свиданий в Красноярске по отзывам жителей

14 февраля 2025, 12:52
Фото: 1MI.
Яндекс Карты провели исследование и определили самые популярные и неожиданные места для свиданий в Красноярске.

Аналитики карт изучили отзывы на места за период с 25 января 2024 года по 25 января 2025 года. В исследовании анализировали прошедшие модерацию отзывы со словом «свидание» в контексте романтических встреч.

В топ-5 самых популярных мест для свиданий в Красноярске вошли тематические развлечения — экскурсии по крышам, рестораны и места для необычных свиданий — например, на квадроциклах.

Замыкают пятерку кафе, бары и пабы. В топ-10 попали кофейни, точки быстрого питания, курсы и мастер-классы, суши-бары и парки.

Среди самых неочевидных мест для свиданий — стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны. Об этих местах реже всего попадались отзывы с упоминанием романтического опыта.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#14 февраля#Свидание
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