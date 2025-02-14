Сибирские студенты всё чаще выбирают Сбер для прохождения практики

Posted 14 февраля, 07:57
Published 14 февраля, 07:57
Modified 14 февраля, 07:59
Updated 14 февраля, 07:59
Безоговорочный лидер по привлечению студентов — Новосибирское отделение банка, открывшее двери более, чем для четырёхсот человек. Следующие по популярности — Омское, Красноярское и Алтайское отделения, принявшие такое же число человек совокупно.
Чаще всего практиканты выбирали направления продаж и обслуживания физических и юридических клиентов банка. В 2025-м году аналитики отмечают рост интереса к программам практики, связанным с внедрением искусственного интеллекта. В частности, в Омске студенты факультета фундаментальной информатики ОмГТУ уже проходят практику в формате BootCamp Labs, где могут больше узнать об IT-технологиях в банке и возможностях AI.
«Сегодня мы видим возрастающий интерес студентов к AI-технологиям, поэтому стараемся помогать будущим специалистам приобретать актуальные, трендовые навыки в ходе практики, которые в перспективе сделают их востребованными на рынке труда», — рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.