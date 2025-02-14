Сибирские студенты всё чаще выбирают Сбер для прохождения практики

Чаще всего практиканты выбирали направления продаж и обслуживания физических и юридических клиентов банка. В 2025-м году аналитики отмечают рост интереса к программам практики, связанным с внедрением искусственного интеллекта. В частности, в Омске студенты факультета фундаментальной информатики ОмГТУ уже проходят практику в формате BootCamp Labs, где могут больше узнать об IT-технологиях в банке и возможностях AI.