prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 07:57

Published 14 февраля, 07:57

Modified 14 февраля, 07:59

Updated 14 февраля, 07:59

Сибирские студенты всё чаще выбирают Сбер для прохождения практики

Сибирские студенты всё чаще выбирают Сбер для прохождения практики

14 февраля 2025, 07:57
Фото: prmira.ru.
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: 2W5zFHq9ySx
Сбер все чаще становится местом прохождения практики для сибирских студентов. В 2024 году такой выбор сделали более 1,6 тысячи старшекурсников, из которых чуть больше тысячи человек проходили практику очно.

Безоговорочный лидер по привлечению студентов — Новосибирское отделение банка, открывшее двери более, чем для четырёхсот человек. Следующие по популярности — Омское, Красноярское и Алтайское отделения, принявшие такое же число человек совокупно.

Чаще всего практиканты выбирали направления продаж и обслуживания физических и юридических клиентов банка. В 2025-м году аналитики отмечают рост интереса к программам практики, связанным с внедрением искусственного интеллекта. В частности, в Омске студенты факультета фундаментальной информатики ОмГТУ уже проходят практику в формате BootCamp Labs, где могут больше узнать об IT-технологиях в банке и возможностях AI.

«Сегодня мы видим возрастающий интерес студентов к AI-технологиям, поэтому стараемся помогать будущим специалистам приобретать актуальные, трендовые навыки в ходе практики, которые в перспективе сделают их востребованными на рынке труда», — рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика