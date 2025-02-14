«Суриков-центр» в Красноярске начнут строить в июне. Что там будет?

Posted 14 февраля, 07:33
Published 14 февраля, 07:33
Modified 14 февраля, 07:35
Updated 14 февраля, 07:35
Здание появится рядом с музеем-усадьбой Сурикова. Центр будет двухэтажным.
По задумке архитекторов, здание будет разделено на две зоны: публичную и непубличную. В первой будут расположены образовательные помещения для посетителей и выставочные залы. Во второй — фондохранилище, бытовые помещения и административный блок. Еще внутри предусмотрят подвальное помещение, где будут проводиться временные экспозиции.
Планируется, что в фойе «Суриков-центра» будут три больших светильника в форме берез. Это отсылка к трем березам, которые посадил Василий Суриков и сейчас растут на территории музея-усадьбы.
За основу архитектурно-художественного решения проектировщики взяли сундук художника, доставшийся ему от прадеда. В нем он хранил свои этюды.
Достроить центр планируют к 400-летию Красноярска в 2028 году.