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Posted 14 февраля, 07:33

Published 14 февраля, 07:33

Modified 14 февраля, 07:35

Updated 14 февраля, 07:35

«Суриков-центр» в Красноярске начнут строить в июне. Что там будет?

«Суриков-центр» в Красноярске начнут строить в июне. Что там будет?

14 февраля 2025, 07:33
Фото: t.me/krskstate.
Проект «Суриков-центра» прошел государственную экспертизу. Строительные работы начнутся в июне, заявили в краевом правительстве.

Здание появится рядом с музеем-усадьбой Сурикова. Центр будет двухэтажным.

По задумке архитекторов, здание будет разделено на две зоны: публичную и непубличную. В первой будут расположены образовательные помещения для посетителей и выставочные залы. Во второй — фондохранилище, бытовые помещения и административный блок. Еще внутри предусмотрят подвальное помещение, где будут проводиться временные экспозиции.

Фото: t.me/krskstate

Планируется, что в фойе «Суриков-центра» будут три больших светильника в форме берез. Это отсылка к трем березам, которые посадил Василий Суриков и сейчас растут на территории музея-усадьбы.

За основу архитектурно-художественного решения проектировщики взяли сундук художника, доставшийся ему от прадеда. В нем он хранил свои этюды.

Достроить центр планируют к 400-летию Красноярска в 2028 году.

  • До этого мы писали, что на строительство «Суриков-центра» мэрия планирует потратить 600 миллионов рублей. В следующем году — 200 миллионов рублей, 400 миллионов — в 2026.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Василий Суриков#Сурикова#Центр
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