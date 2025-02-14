«Суриков-центр» в Красноярске начнут строить в июне. Что там будет?

По задумке архитекторов, здание будет разделено на две зоны: публичную и непубличную. В первой будут расположены образовательные помещения для посетителей и выставочные залы. Во второй — фондохранилище, бытовые помещения и административный блок. Еще внутри предусмотрят подвальное помещение, где будут проводиться временные экспозиции.