В феврале спрос на эвакуацию авто в Красноярске вырос на 93%. Из-за чего?

Posted 14 февраля, 10:53
Published 14 февраля, 10:53
Modified 14 февраля, 10:55
Updated 14 февраля, 10:55
Как «ПМ» рассказали в «Авито Услугах», спрос увеличился на 93%. Еще больше вырос спрос на эвакуацию мотоциклов, снегоходов и квадроциклов — за год он вырос на 118%.
«Снегоходы, как основной транспорт для передвижения по заснеженной местности, чаще используются в холодное время года, что повышает вероятность поломок или застреваний в глубоком снегу», — объясняют аналитики.
Легковые автомобили занимают второе место по частоте эвакуаций после снегоходов и квадроциклов: к таким услугам красноярцы обращались на 88% чаще. Отдельно эвакуацией грузовых машин интересовались на 93% чаще.
Водители легковых авто пользуются услугами эвакуаторов для помощи в экстренных ситуациях и для перегона автомобилей для продажи без дополнительного пробега по России.
Услугами специалистов по эвакуации автобусов и микроавтобусов стали интересоваться на 85% чаще.