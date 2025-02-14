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Posted 14 февраля, 10:53

Published 14 февраля, 10:53

Modified 14 февраля, 10:55

Updated 14 февраля, 10:55

В феврале спрос на эвакуацию авто в Красноярске вырос на 93%. Из-за чего?

В феврале спрос на эвакуацию авто в Красноярске вырос на 93%. Из-за чего?

14 февраля 2025, 10:53
Фото: 1MI.
Красноярцы в феврале 2025 года стали чаще прибегать к помощи эвакуаторщиков по сравнению с февралем прошлого года.

Как «ПМ» рассказали в «Авито Услугах», спрос увеличился на 93%. Еще больше вырос спрос на эвакуацию мотоциклов, снегоходов и квадроциклов — за год он вырос на 118%.

«Снегоходы, как основной транспорт для передвижения по заснеженной местности, чаще используются в холодное время года, что повышает вероятность поломок или застреваний в глубоком снегу», — объясняют аналитики.

Легковые автомобили занимают второе место по частоте эвакуаций после снегоходов и квадроциклов: к таким услугам красноярцы обращались на 88% чаще. Отдельно эвакуацией грузовых машин интересовались на 93% чаще.

Водители легковых авто пользуются услугами эвакуаторов для помощи в экстренных ситуациях и для перегона автомобилей для продажи без дополнительного пробега по России.

Услугами специалистов по эвакуации автобусов и микроавтобусов стали интересоваться на 85% чаще.

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