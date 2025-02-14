В крае проходят массовые проверки в магазинах «Светофор» красноярских миллиардеров

Как рассказали в ведомстве, специалисты нашли на полках магазинов продукцию без маркировки, ветеринарных документов и с истекшими сроками годности. Продукция хранится в холодильниках, у которых нельзя выставить температурные режимы, либо они вовсе находятся в нерабочем состоянии.