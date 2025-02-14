В крае проходят массовые проверки в магазинах «Светофор» красноярских миллиардеров

Posted 14 февраля, 03:39
Published 14 февраля, 03:39
Modified 14 февраля, 03:52
Updated 14 февраля, 03:52
Как рассказали в ведомстве, специалисты нашли на полках магазинов продукцию без маркировки, ветеринарных документов и с истекшими сроками годности. Продукция хранится в холодильниках, у которых нельзя выставить температурные режимы, либо они вовсе находятся в нерабочем состоянии.
По данным системы «Меркурий», в магазины сети поступала молочная продукция неизвестного происхождения. Речь идет о сладко-сливочном соленом масле «Традиционном», несоленом масле, а также о топленом масле, которое производят ООО «Фудтрейдинг» (Омская область), ООО «Лав Продукт» (Московская область), ООО «Русмолоко» (Ставропольский край), ИП Куваева (Свердловская область).
В Россельхознадзоре сообщили, что при производстве этого масла использовалось сырье неизвестного происхождения. Производственные сертификаты на продукцию аннулировали.
В итоге 30 магазинам сети «Светофор», которые находятся в Красноярске, Минусинске, Бородино, Заозерном, Енисейске, Лесосибирске, Шарыпово, Железногорске и Зеленогорске, а также в районах края объявили предостережения.
Сейчас краевой Россельхознадзор проводит внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой, в отношении ООО «Торгсервис 5», ООО «Красритейл» и ООО «Торгсервис 324». Это юридические лица, которые управляют магазинами сети.
После жалоб поставщиков в январе начались массовые проверки сети магазинов «Светофор». По информации «Ведомостей», специалисты нашли в магазинах мусор, насекомых, просроченные продукты и выявили нарушения правил хранения продукции.
После обращений Роспотребнадзора суд приостановил работу нескольких магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.
Тут мы писали о том, что налоговая начала процедуру ликвидации холдинга которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Сеть «Светофор» основала красноярская семья Шнайдер. К 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.