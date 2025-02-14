В Красноярске четверо парней избивали прохожих подростков и толкали детей

Преследуя юношу, компания встретила другого молодого парня и девушку 14 и 15 лет — парни стали избивать подростка, требуя, чтобы он передал им свои часы. При этом они угрожали убийством и «демонстрировали игрушечный пистолет». На крик девушки вышли ее родители: фигуранты напали на отца девушки и избили его.