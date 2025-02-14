В Красноярске четверо парней избивали прохожих подростков и толкали детей

Posted 14 февраля, 12:07
Published 14 февраля, 12:07
Modified 14 февраля, 12:09
Updated 14 февраля, 12:09
Как сообщили в СК, вечером 12 февраля четверо пьяных парней 16,17 и 19 лет прогуливаясь около дома на улице Можайского. Сначала они толкали прохожих женщин и детей. Затем они встретили ранее незнакомого 16-летнего парня и избили его. Подростку удалось убежать.
Преследуя юношу, компания встретила другого молодого парня и девушку 14 и 15 лет — парни стали избивать подростка, требуя, чтобы он передал им свои часы. При этом они угрожали убийством и «демонстрировали игрушечный пистолет». На крик девушки вышли ее родители: фигуранты напали на отца девушки и избили его.
Нападавших задержали, уточнили в СК. Против них возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением насилия (часть 2 статья 213 УК) и разбой (часть 2 статья 162 УК РФ).
14 февраля суд выбрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу — их отправят в СИЗО на два месяца. В суде сообщили, что вину они признали.