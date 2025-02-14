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Posted 14 февраля, 10:33

Published 14 февраля, 10:33

Modified 14 февраля, 10:56

Updated 14 февраля, 10:56

В Красноярске детям, пострадавшим от выпавшего окна, выплатят 650 тысяч рублей

В Красноярске детям, пострадавшим от выпавшего окна, выплатят 650 тысяч рублей

14 февраля 2025, 10:33
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске хозяин квартиры с неисправным балконом выплатит 650 тысяч рублей семьям детей, которые пострадали от выпавшей во время сильного ветра оконной рамы.

Все произошло в начале лета 2023 года. Трое детей 7 и 8 лет вместе с родителями проходили мимо дома №21а по улице Тотмина. Начался ветер и они решили укрыться под деревом. В это время в ствол дерева врезался стеклопакет, сорванный порывом ветра с балкона 12 этажа.

Рама упала прямо на детей. У двух девочек 7 и 8 лет — резаные раны голени, а 7-летний мальчик повредил предплечье и поясницу. Детей госпитализировали.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Выяснилось, что балкон был неисправен. Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать с владельца квартиры в пользу пострадавших компенсацию морального вреда.

Районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Но мужчина с решением не согласился и подал жалобу в краевой суд. Однако и там решение оставили без изменений.

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