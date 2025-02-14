В Красноярске детям, пострадавшим от выпавшего окна, выплатят 650 тысяч рублей

Posted 14 февраля, 10:33
Published 14 февраля, 10:33
Modified 14 февраля, 10:56
Updated 14 февраля, 10:56
Все произошло в начале лета 2023 года. Трое детей 7 и 8 лет вместе с родителями проходили мимо дома №21а по улице Тотмина. Начался ветер и они решили укрыться под деревом. В это время в ствол дерева врезался стеклопакет, сорванный порывом ветра с балкона 12 этажа.
Рама упала прямо на детей. У двух девочек 7 и 8 лет — резаные раны голени, а 7-летний мальчик повредил предплечье и поясницу. Детей госпитализировали.
Выяснилось, что балкон был неисправен. Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать с владельца квартиры в пользу пострадавших компенсацию морального вреда.
Районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Но мужчина с решением не согласился и подал жалобу в краевой суд. Однако и там решение оставили без изменений.