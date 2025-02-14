В Красноярске детям, пострадавшим от выпавшего окна, выплатят 650 тысяч рублей

Все произошло в начале лета 2023 года. Трое детей 7 и 8 лет вместе с родителями проходили мимо дома №21а по улице Тотмина. Начался ветер и они решили укрыться под деревом. В это время в ствол дерева врезался стеклопакет, сорванный порывом ветра с балкона 12 этажа.