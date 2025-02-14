В Красноярске накрыли подпольное казино «для своих»

Уголовное дело за незаконное организацию и проведение азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ) возбудили против десяти человек. Четверо подозреваемых, в том числе организатор задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Остальные шесть участников группы находятся под подпиской о невыезде.