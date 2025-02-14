В Красноярске накрыли подпольное казино «для своих»

Posted 14 февраля, 05:24
Published 14 февраля, 05:24
Modified 14 февраля, 05:26
Updated 14 февраля, 05:26
По версии СК, в сентябре 2023 года красноярец решил организовать игорный бизнес. Он закупил игровые столы, наборы карт для игры в покер, фишки, предметы мебели. Для организации он нанял крупье и администраторов.
Заведение размещалось в разных арендованных квартирах в Красноярске — фигурант регулярно менял адреса. Еще организатор соблюдал меры конспирации, игроки уведомлялись о проведении игр рассылкой в мессенджерах. Допуск предоставлялся только знакомым организатора, а новые игроки могли прийти в казино только с условием поручительства действующих игроков
Незаконные азартные игры проводились с сентября 2023 года по февраль 2025 года, пока казино не накрыли сотрудники полиции и СК.
Уголовное дело за незаконное организацию и проведение азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ) возбудили против десяти человек. Четверо подозреваемых, в том числе организатор задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Остальные шесть участников группы находятся под подпиской о невыезде.