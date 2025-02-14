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Posted 14 февраля, 01:14

Published 14 февраля, 01:14

Modified 14 февраля, 01:14

Updated 14 февраля, 01:14

В Красноярске произошел пожар в «Платинум Арене»

В Красноярске произошел пожар в «Платинум Арене»

14 февраля 2025, 01:14
Фото: t.me/mchs_official.
В Красноярске больше 160 человек эвакуировали из-за пожара в «Платинум Арене».

Все произошло накануне вечером, 13 февраля, на улице Лесников. Пожарная сигнализация сработала в 19:31.

Фото: t.me/mchs_official

На место выехали 26 специалистов и 10 единиц техники. Приехав на место происшествия, сотрудники МЧС выяснили, что в спортивном комплексе загорелась электрощитовая.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 162 человека, в том числе 52 ребенка. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Экс-замминистра спорта края Романа Сотникова будут судить за махинации с «Платинум ареной». По версии следствия, бывший чиновник продвинул своего знакомого Сергея Коляко на должность гендиректора АО «Платинум Арена». После этого они заключали договоры между спорткомплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на техобслуживание.

С декабря 2021 по октябрь 2023 года, считают следователи, они похитили более 2,3 миллионов рублей. При этом часть работ, предусмотренных договорами, фактически не была выполнена.

В январе 2023 года между комплексом и «СК Вавилон» снова заключили договор на оказание услуг по эксплуатации и техобслуживанию арены на 9 миллионов рублей. С января 2023 года по октябрь 2023 года подрядчик подготовил акты выполненных работ с «заведомо ложными сведениями о выполнении работ в полном объеме».

Сотников признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Эвакуация#Платинум арена
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