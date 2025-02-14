В Красноярске произошел пожар в «Платинум Арене»

В январе 2023 года между комплексом и «СК Вавилон» снова заключили договор на оказание услуг по эксплуатации и техобслуживанию арены на 9 миллионов рублей. С января 2023 года по октябрь 2023 года подрядчик подготовил акты выполненных работ с «заведомо ложными сведениями о выполнении работ в полном объеме».