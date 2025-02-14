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Posted 14 февраля, 02:03

Published 14 февраля, 02:03

Modified 14 февраля, 02:03

Updated 14 февраля, 02:03

Небольшое похолодание придет в Красноярск в эти выходные

В Красноярске в выходные придет похолодание до -22. Вот прогноз

14 февраля 2025, 02:03
Фото: prmira.ru.

Небольшое похолодание придет в Красноярск в эти выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 15 и 16 февраля.

По данным gismeteo, в субботу утром, 15 февраля, будет около -13. Днем температура воздуха составит -10 градусов. Вечером столбик термометра опустится до -17.

В ночь на воскресенье в Красноярске похолодает до -21. В утренние часы мороз сохранится — около -22 градусов. Днем потеплеет до -12.

Фото: gismeteo.ru

Предварительно, в понедельник ночью сохранится морозная погода — от -16 до -18 градусов. Однако уже днем в город придет потепление до -6.

  • Ранее синоптик Елена Гаер рассказала «ПМ», что в конце этой недели в Красноярск придет похолодание. В ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до -25 градусов.
  • До этого синоптики рассказали, будут ли в феврале в Красноярске еще морозные дни и как рано в город придет весна.
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