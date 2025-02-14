В Красноярске в выходные придет похолодание до -22. Вот прогноз

Posted 14 февраля, 02:03
Published 14 февраля, 02:03
Modified 14 февраля, 02:03
Updated 14 февраля, 02:03
По данным gismeteo, в субботу утром, 15 февраля, будет около -13. Днем температура воздуха составит -10 градусов. Вечером столбик термометра опустится до -17.
В ночь на воскресенье в Красноярске похолодает до -21. В утренние часы мороз сохранится — около -22 градусов. Днем потеплеет до -12.
Предварительно, в понедельник ночью сохранится морозная погода — от -16 до -18 градусов. Однако уже днем в город придет потепление до -6.