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Posted 15 февраля, 01:52

Published 15 февраля, 01:52

Modified 15 февраля, 01:52

Updated 15 февраля, 01:52

Еще один человек скончался после аварии с фурой на трассе в Красноярском крае

Еще один человек скончался после аварии с фурой на трассе в Красноярском крае

15 февраля 2025, 01:52
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярском крае до четырех увеличилось количество жертв аварии в Боготольском районе. В живых остался только один человек.

Авария произошла днем 14 февраля. Предварительно, водитель «ВАЗ 2107» ехал со стороны Ачинска в сторону Боготола.

В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Фредлайнер» с полуприцепом. В результате лобового столкновение погибли три человека, еще двух госпитализировали в больницу.

Фото: t.me/mvd_24

Вечером 14 февраля в МВД сообщили, что больнице скончался четвертый парень. Двое из погибших были несовершеннолетними.

Еще один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. Сотрудники ДПС устанавливают подробности ДТП.

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