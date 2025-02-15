Еще один человек скончался после аварии с фурой на трассе в Красноярском крае

Posted 15 февраля, 01:52
Published 15 февраля, 01:52
Modified 15 февраля, 01:52
Updated 15 февраля, 01:52
Авария произошла днем 14 февраля. Предварительно, водитель «ВАЗ 2107» ехал со стороны Ачинска в сторону Боготола.
В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Фредлайнер» с полуприцепом. В результате лобового столкновение погибли три человека, еще двух госпитализировали в больницу.
Вечером 14 февраля в МВД сообщили, что больнице скончался четвертый парень. Двое из погибших были несовершеннолетними.
Еще один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. Сотрудники ДПС устанавливают подробности ДТП.