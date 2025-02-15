prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 19:16

Published 15 февраля, 19:16

Modified 15 февраля, 19:32

Updated 15 февраля, 19:32

Красноярск снова накрыл смог. Где дышится хуже всего?

Красноярск снова накрыл смог. Где дышится хуже всего?

15 февраля 2025, 19:16
Фото: prmira.ru.
Вечером, 15 февраля, Красноярск снова окутало густой дымкой.

Сотрудник редакции «Проспекта Мира» заметил, что вечером город снова накрыл смог.

Фото: prmira.ru

Судя по данным сервиса Nebo.live, воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего дышится на улицах Менжинского, Железнодорожников, Красной Армии, Маерчака, Декабристов и Киренского.

Фото: nebo.live

Также воздух загрязнен на улицах Калинина, Авиаторов, Устиновича, Парижской Коммуны, Петра Подзолкова, Кутузова, Алексеева, 78-й Добровольческой Бригады и Елены Стасовой.

Датчики минэкологии края горят зеленым и превышение загрязняющих веществ в воздухе не фиксируют.

На сайте Среднесибирского УГМС нет информации о том, в ближайшее время воздух в Красноярске может быть загрязнен.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика