Красноярск снова накрыл смог. Где дышится хуже всего?

Posted 15 февраля, 19:16
Published 15 февраля, 19:16
Modified 15 февраля, 19:32
Updated 15 февраля, 19:32
Сотрудник редакции «Проспекта Мира» заметил, что вечером город снова накрыл смог.
Судя по данным сервиса Nebo.live, воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего дышится на улицах Менжинского, Железнодорожников, Красной Армии, Маерчака, Декабристов и Киренского.
Также воздух загрязнен на улицах Калинина, Авиаторов, Устиновича, Парижской Коммуны, Петра Подзолкова, Кутузова, Алексеева, 78-й Добровольческой Бригады и Елены Стасовой.
Датчики минэкологии края горят зеленым и превышение загрязняющих веществ в воздухе не фиксируют.
На сайте Среднесибирского УГМС нет информации о том, в ближайшее время воздух в Красноярске может быть загрязнен.