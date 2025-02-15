Красноярский врач во время полета спас пассажира с желудочным кровотечением

Posted 15 февраля, 09:35
Published 15 февраля, 09:35
Modified 15 февраля, 11:55
Updated 15 февраля, 11:55
Инцидент произошел на борту самолета Санкт-Петербург — Красноярск. Во время полета экипаж объявил о том, что одному из пассажиров стало плохо и ему требуется помощь врачей.
Врач-невролог Мурад Абдуллаев рассказал телеграм-каналу «Борус. Люди», что помочь пациенту вызвался он и фельдшер, находившийся на борту.
Мурад Абдуллаев работает в врачом-неврологом краевой Клинической больницы и краевого Центра охраны материнства и детства.
Выяснилось, что у пассажира открылось желудочное кровотечение и его рвало кровью. Фельдшер дал мужчине ингибитор протонной помпы, затем его уложили, приподняли ноги и попросили посадить самолет.
«Такое кровотечение может закончиться летальным исходом. Отдельное спасибо хочу сказать бортпроводникам за слаженность, и, конечно, фельдшеру».
Воздушное судно приземлилось в Сургуте, где мужчину передали медикам. Самолет с пассажирами отправился в Красноярск.