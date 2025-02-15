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Posted 15 февраля, 09:35

Published 15 февраля, 09:35

Modified 15 февраля, 11:55

Updated 15 февраля, 11:55

Красноярский врач во время полета спас пассажира с желудочным кровотечением

Красноярский врач во время полета спас пассажира с желудочным кровотечением

15 февраля 2025, 09:35
Фото: Борус. Люди.
Невролог из Красноярска спас жизнь мужчине, у которого во время полета открылось желудочное кровотечение.

Инцидент произошел на борту самолета Санкт-Петербург — Красноярск. Во время полета экипаж объявил о том, что одному из пассажиров стало плохо и ему требуется помощь врачей.

Врач-невролог Мурад Абдуллаев рассказал телеграм-каналу «Борус. Люди», что помочь пациенту вызвался он и фельдшер, находившийся на борту.

Мурад Абдуллаев работает в врачом-неврологом краевой Клинической больницы и краевого Центра охраны материнства и детства.

Выяснилось, что у пассажира открылось желудочное кровотечение и его рвало кровью. Фельдшер дал мужчине ингибитор протонной помпы, затем его уложили, приподняли ноги и попросили посадить самолет.

«Такое кровотечение может закончиться летальным исходом. Отдельное спасибо хочу сказать бортпроводникам за слаженность, и, конечно, фельдшеру».

Воздушное судно приземлилось в Сургуте, где мужчину передали медикам. Самолет с пассажирами отправился в Красноярск.

  • Ранее врач волейбольного «Енисея» спас жизнь пассажирке самолета Москва-Красноярск.
  • Тут мы рассказывали о жительнице Красноярского края, у которой нашли необычную аномалию. Кишка проникла в ее грудную клетку и она не могла дышать.
  • До этого мы писали о том, как красноярские врачи спасли жизнь отцу 12 детей. Еще у мужчины есть 41 внук.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Самолет#Санкт-Петербург#Пассажир#Врач
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